नोएडा के छिजारसी गांव में बड़ा हादसा, 11 केवी लाइन टूटने से मची भगदड़; 5 लोग बुरी तरह झुलसे

नोएडा के छिजारसी गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. जहां सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना में एक स्कूटी भी जलकर राख हो गई.

ये हादसा नोएडा सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में हुआ. यहां मौजूद लोगों के अनुसार, हादसे के समय लोग सामान्य रूप से सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे आ गिरा. देखते ही देखते लोग उसकी चपेट में आ गए. बिजली का करंट फैलने से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस, एम्बुलेंस को सूचना दी.

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद इलाके के लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. लोगों का कहना है कि यहां बिजली लाइनों के रखरखाव और समय-समय पर निरीक्षण में लापरवाही बरती जाती है. अगर लाइनों का समय पर रखरखाव किया जाता और बढ़ते लोड के अनुसार व्यवस्था को मजबूत किया जाता तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था.

लोग का कहना है कि जब यह बिजली के तार यहाँ लगे थे तब इस जगह की आबादी कम थी लेकिन, अब समय के साथ यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है लेकिन बिजली के तारों की क्षमता पहले जैसी ही है. यहां रहने वाले सोनू ने कहा कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन, स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.

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स्थानीय लोगों ने उठाए गंभीर सवाल

लोगों का कहना है कि हर बार शिकायतों के बावजूद केवल मरम्मत करके मामला खत्म कर दिया जाता है. इस घटना ने बिजली व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर 11 केवी जैसी हाई टेंशन लाइन का तार अचानक कैसे टूट गया? क्या बिजली लाइनों के निरीक्षण और रखरखाव में कहीं लापरवाही हुई?

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और बिजली व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह के हादसे का सामना न करना पड़े.

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