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(Source: ECI/ABP News)
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बंगाल, असम के नतीजों के बाद अखिलेश यादव के करीबी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- कांग्रेस अंदरखाने...

UP Politics: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी के नतीजों के बाद अखिलेश यादव के करीबी ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 May 2026 04:00 PM (IST)
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असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी और केरल के चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साल 2027 में यूपी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने दावा किया कि सपा, बीजेपी को हराएगी. कांग्रेस भले ही अंदरखाने, भारतीय जनता पार्टी की मदद करे.

अग्रवाल ने लिखा कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी तश्तरी में सजाकर बीजेपी को राज्य पर राज्य सौंपती जा रही है. कांग्रेस पार्टी ना तो मुद्दों की समझ है ना ही रणनीति बना पा रही है. इंडिया गठबंधन जो जुलाई 2023 में बना था और जिसमें नीतीश कुमार भी थे तथा जिसकी बैठक कर्नाटक में हुई थी.

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उन्होंने लिखा कि उसके बाद राज्य दर राज्य कांग्रेस हारती चली गई और इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ कांग्रेस ने सौतेला और अपमानजनक व्यवहार किया. जिसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस पार्टी खुद भी हारी और कांग्रेस ने अपने साथी दलों को भी चुनाव हरवा दिया. साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरे दूध के कढ़ाई में नींबू की बूंद है कांग्रेस.

उन्होंने लिखा कि RSS की स्थापना. बीजेपी की स्थापना. बीजेपी के चुनावी अश्वमेध यज्ञ की शिल्पकार है कांग्रेस पार्टी. जब तक कांग्रेस खुद नहीं सुधरेगी तब तक बीजेपी नहीं हार सकती.

'कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले...'

सपा के गोवा प्रभारी ने लिखा कि 2024 में अकेले सपा ने यूपी में बीजेपी का बहुमत का रथ रोका था और बीजेपी को अल्पमत में ला दिया था. यह सिर्फ अखिलेश यादव के बड़े मन,बड़े दिल, चुनावी शानदार रणनीति, PDA की रणनीति से संभव हुआ था.

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समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के अध्यक्ष ने लिखा कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को यूपी में बुरी तरह से हरायेगी. कांग्रेस भले ही कितनी भी मेहनत अंदरखाने से बीजेपी को जिताने के लिए कर ले.

Published at : 04 May 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News UP Politics UP Elections 2027
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