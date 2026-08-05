'सपा ने अपना चेहरा दिखाया', विपक्ष के रवैये पर CM योगी ने साधा निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी के जबरदस्त शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन को तय समयावधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. जिसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर ज़ोरदार हमला बोला और कहा कि सपा दलित, पिछड़ा, महिला विरोधी है. सपा ने सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ भारी अन्याय है. मानसून सत्र में युवाओं, अन्नदाता किसानों. महिलाओं और गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू हों इसके लिए सरकार 59 हज़ार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाई थी.

सपा का रवैया नकारात्मक- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके लिए इस बजट में धनराशि की व्यवस्था थी, नई योजनाओं को लेकर विधानसभा में चर्चा हो सके इसलिए हम आए थे लेकिन सपा के नकारात्मक रवैये की वजह से किसानों, गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के सम्मान के बनने वाली स्कीमों पर सपा ने सदन में चर्च नहीं होने दी.

सीएम ने कहा कि सपा के ये आचरण संवैधानिक विरोधी भी है. ये लोग, किसान विरोधी, युवा विरोधी और गरीब विरोधी हैं. 59 हज़ार करोड़ का बजट में इन नई मांगों के साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, एक्सप्रेसवे निर्माण को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने माँग की थी उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया है.

सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

सपा का नकारात्मक रवैया सदन में और सदस्यों द्वारा उठाए जाने इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती से आगे बढ़ा सके उसमें रुकावट बनी लेकिन, इस सबके बावजूद विधानसभा में अनुपूरक बजट को पारित किया है. जल्द ही इन सभी तबकों के लिए एक न्यूनतम मानदेय हरेक कर्मी को प्राप्त हो, उसे हम जल्द ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं. हमने हर तबके पर चर्चा करने कोशिश की. गरीबों की योजनाएं शुरू की.

सपा का ये चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है. इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था. हमने उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हजार कर दिया है. 5 लाख रुपये कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई. सपा का दोहरा चरित्र दलित, पिछड़ा, महिला, किसान और युवा विरोधी है.

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