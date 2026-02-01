हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कोई अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का अपराध करेगा तो...', SIR को लेकर अखिलेश यादव ने किसे चेताया?

'कोई अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का अपराध करेगा तो...', SIR को लेकर अखिलेश यादव ने किसे चेताया?

Akhilesh Yadav Statement: वोटर के नाम काटे जाने के मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Feb 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर एक वीडियो शेयर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अहम निर्देश दिए हैं.

एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "SIR में फार्म 7 के माध्यम से जो भी कोई, किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैर कानूनी अपराध करेगा, उसके खिलाफ FIR लिखवाई जाए. ये लोगों की पहचान, जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत, जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है."

'नहीं बचने चाहिये वोटर के नाम काटने वाले गुनहगार'

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि, "इसलिए हर मतदाता चौकन्ना होकर अपने वोट की जांच-पड़ताल करें. समस्त पीडीए प्रहरी जुट जाएं और FIR लिखवाएं या कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करें. वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी."

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि "भाजपा और उनके संगी-साथियों का भंडाफोड़ करने में जुट जाएं और ‘पीडीए प्रहरी’ का कर्तव्य और भी मुस्तैदी से निभाएं."

अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को भाजपाई बजट दिया करार

केंद्रीय बजट पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने केंद्रीय बजट को 'भाजपाई बजट' करार दिया है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "हमने तो पहले ही कहा था सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा."

'बजट में आम जनता का जिक्र, न फिक्र'

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि, "जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी. हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 (एक बँटे बीस) का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है. भाजपा का बजट, अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है. भाजपा का बजट, भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता-बही होता है. इस बजट में न आम जनता का ज़िक्र है न फिक्र."
 
उन्होंने कहा कि "महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना, ‘टैक्स-शोषण’ है. अमीरों के काम-कारोबार और घूमने-फिरने पर दस तरह की छूटें दी गईं हैं लेकिन बेकारी-बेरोज़गारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली, खाली है."

Published at : 01 Feb 2026 09:48 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP News Lucknow News
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
विश्व
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत, कई घायल
हरिद्वार: हिंसा का अखाड़ा बनी रविदास जयंती की शोभायात्रा, दो पक्षों में फायरिंग के बीच 1 की मौत
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
वीडियोज

Vaishno Devi: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में तेंदुआ रास्ता भटककर पहुंचा, इलाके में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: बजट से क्या मिला...सबसे सटीक विश्लेषण | Parliament | Mahadangal
Union Budget 2026: क्या सच में आम आदमी के हिस्से कुछ आया? बजट का पूरा विश्लेषण | ABP
NSD में बस्ती है Cinema Lovers की जान | Nawazuddin Siddiqui, Neena Gupta & More
Bollywood News: करण जौहर का बड़ा सरप्राइज, धर्मा की हॉरर थ्रिलर में आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में (01.02.2026)
फोटो गैलरी

Embed widget