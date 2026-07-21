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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP नेता सहित सभी आरोपियों के गिराए जाएं घर', दोनों हाथ काटे जाने के मामले में पीड़ित की बहन

'BJP नेता सहित सभी आरोपियों के गिराए जाएं घर', दोनों हाथ काटे जाने के मामले में पीड़ित की बहन

Mahoba News In Hindi: महोबा में युवक के दोनों हाथ काटने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी नेता सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इस मामले में तीन आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 21 Jul 2026 01:09 PM (IST)
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महोबा में 6 दिन पूर्व विक्की ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं पीड़ित की बहन ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए औपचारिकता बताया है और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और एनकाउंटर की मांग की है. वहीं, आरोपी बीजेपी नेता ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है.

दरअसल, महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समदनगर इलाके में पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर 14 जुलाई की रात ज्यवेंद्र सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पर दबंगों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था.  इस हमले में विक्की के दोनों हाथ काटकर अलग कर दिए गए थे, विक्की दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

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युवक के हाथ काटने के मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, पुलिस ने शुरुआत में ही तीन आरोपियों रोहित, नादिर और अभिषेक को गिरफ्तार किया था. जबकि, मुख्य आरोपी बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह परमार पुलिस की गिरफ्त से दूर था, पीड़ित की बहन संगीता सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव प्रताप सिंह व उसके साथी राजेश उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है.

बुलडोजर एक्शन या एनकाउंटर की मांग

हालांकि, पीड़ित परिवार पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, विक्की ठाकुर की बहन ने प्रशासन पर बड़े नेताओं के दबाव और मिलीभगत का आरोप लगाया है. संगीता सिंह ने मांग की है कि इस जघन्य अपराध के बदले आरोपियों का या तो एनकाउंटर होना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए. 

उन्होंने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि रसूखदार होने के कारण आरोपी को इतनी आसानी से साधारण तरीके से जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आरोपियों के एनकाउंटर या फिर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई थी. पीड़ित की बहन ने कहा कि आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जाना चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा.

बीजेपी नेता ने लगाया साजिश कर फंसाने का आरोप

वहीं, युवक के दोनों हाथ काटने के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह परमार ने जेल जाते समय अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें साजिश के तहत इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है.

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Published at : 21 Jul 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Mahoba News UP Police
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