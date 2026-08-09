'अगर राहुल गांधी शादी नहीं...', संजय निषाद ने क्यों कहा ऐसा?

उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है, संजय निषाद ने कहा कि राहुल गांधी खुद 55 साल के हो गए हैं और खुद युवा होने का ढोंग कर रहे हैं. संजय निषाद ने कहा कि, "अगर राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए." संजय निषाद ने उक्त बातें गोंडा में कही है.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि, जो 55 साल के राहुल गांधी हैं, वह भी युवा बन रहे हैं तो बाकी युवा कहां जाएंगे? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए. संजय निषाद ने कहा कि इस कार्यक्रम के बहाने प्रियंका जी की बेटी को लांच कर रहे थे, अब युवा भ्रमित है. पूरे देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है. इसके लिए स्टार्टअप इंडिया और डूबती अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने पहचाना है.

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कांग्रेस में नहीं है कोई युवा चेहरा

योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों में अर्थव्यवस्था ही नहीं थी, तो कौन सी व्यवस्था दी जा सकती थी. निषाद ने कहा कि हमारी सरकारी युवाओं के साथ खड़ी है और युवा भी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं. संजय निषाद ने कहा कि हमको लगता है कि कांग्रेस में कोई युवा चेहरा नहीं है, जो युवाओं का नेतृत्व कर सके.

अखिलेश के सीएम योगी पर तंज का दिया जवाब

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में एक बयान दिया था कि जो लोग फालतू घूमते हैं, उनकी शादी नहीं होती है. इस पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा था कि यह कहानी बता रहे हैं या अपनी खुद की व्यथा बता रहे हैं. इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि, संत अलग है एक संत अपने जीवन को अलग कर लेता है जो और व्यक्ति हैं जो संत नहीं हैं जो सामान जीवन में है गृहस्थ जीवन में है, उनका जवाब देना चाहिए.

राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम को बताया फ्लॉप शो

संजय निषाद ने राहुल गांधी के प्रयागराज में कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया है, साथ ही संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के कार्यक्रम से सबक लेने की सलाह दी. निषाद ने कहा कि प्रयागराज का यह 'फ्लॉप शो' देखकर समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि जनता और युवा अब किसके साथ खड़े हैं.

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