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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 15 अगस्त तक LPG ई-KYC जरूरी, वरना बढ़ सकती है परेशानी

उत्तराखंड में 15 अगस्त तक LPG ई-KYC जरूरी, वरना बढ़ सकती है परेशानी

Uttarakhand News In Hindi: जिला आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में अलग-अलग तेल कंपनियों की करीब 70 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इन एजेंसियों से कुल 7,73,356 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 09 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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उत्तराखंड में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC को लेकर जरूरी अपडेट सामने आया है. जिले में 15 अगस्त तक गैस कनेक्शन की ई-KYC पूरी कराना जरूरी है. निर्धारित समय सीमा तक सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आगे गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर की जगह महंगे कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ सकता है.

जिला आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में अलग-अलग तेल कंपनियों की करीब 70 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इन एजेंसियों से कुल 7,73,356 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं. इनमें से अब तक 5,64,642 उपभोक्ताओं की ई-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि 2,08,714 उपभोक्ताओं का सत्यापन अभी बाकी है. विभाग ने शेष उपभोक्ताओं से तय समय सीमा के भीतर ई-KYC कराने की अपील की है.

जिला आपूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के मुताबिक, उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ई-KYC करा सकते हैं. इसके अलावा कई गैस कंपनियों के मोबाइल ऐप और अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है. डिलीवरी कर्मियों के जरिए भी उपभोक्ताओं को ई-KYC की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी जा रही है.

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फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर भी कसेगा शिकंजा

ई-KYC की प्रक्रिया के जरिए गैस कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जा रहा है. विभाग के अनुसार, इससे फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी. साथ ही पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ भी व्यवस्थित तरीके से जारी रखे जा सकेंगे. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और 15 अगस्त से पहले अपनी ई-KYC पूरी करा लें, ताकि भविष्य में गैस आपूर्ति को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 09 Aug 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
LPG Gas UTTARAKHAND NEWS
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