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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबीजेपी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की होगी शुरुआत, CM योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद

बीजेपी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की होगी शुरुआत, CM योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद

Lucknow News In Hindi: लखनऊ से आज से बीजेपी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत हो रही है, जो आगामी 15 अगस्त तक चलेगा. हाथों में तिरंगा लेकर मां भारती का जयघोष के साथ यह तिरंगा यात्रा निकलेगी.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 09 Aug 2026 09:26 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज से बीजेपी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत हो रही है, जो आगामी 15 अगस्त तक चलेगा. हाथों में तिरंगा लेकर मां भारती का जयघोष के साथ यह तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी.

निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सुबह 08 बजे मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग से तिरंगा यात्रा निकली, जो सीएम आवास से लोकभवन तक जाएगी. अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रप्रेम की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प है, 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान की शुरुआत आज से हो रही है.

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10, 11 और 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा

आपको बता दें कि प्रदेश के सभी मंडलों में 10, 11 एवं 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी, इसके साथ ही 13 अगस्त को जिला मुख्यालयों के साथ ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों से तिरंगा यात्रा निकलेगी. कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त को विभाजन-विभीषिका स्मृति दिवस, मौन जुलूस एवं संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान, व्यापारिक संस्थान एवं कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए व्यापक जनसम्पर्क एवं जनजागरण किया जाएगा.

सीएम योगी 'हर घर तिरंगा अभियान' में लेंगे हिस्सा

वहीं, इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा, "हृदय में राष्ट्रभक्ति हो तो हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाना और विकास की नई ऊंचाइयों को छूना ही मुख्य ध्येय बन जाता है. आज लखनऊ से 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत 'तिरंगा यात्रा- युवाओं के साथ' का शुभारंभ एवं 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के शताब्दी समारोह में सहभाग कर अपने गौरवशाली इतिहास और वीर क्रांतिकारियों की स्मृतियों को नमन करूंगा.

311 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इसके उपरांत 'विकास भी, विरासत भी' के भाव के साथ भगवान गौतम बुद्ध की पावन धरा जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एवं बांसी विधान सभा क्षेत्रों में ₹311 करोड़ से अधिक लागत की 107 लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित होगा."

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "Nation First के मंत्र को आत्मसात करते हुए विरासत के संरक्षण, सर्वांगीण विकास और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित है."

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Published at : 09 Aug 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Har Ghar Tiranga Abhiyan LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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