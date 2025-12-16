'वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं', अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा प्रहार किया. इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को सेक्युलर, कम्युनल और सोशलिस्ट नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट बताया था. केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव में अहंकार के साथ गए थे और वहीं उनकी राजनीति की असलियत सामने आ गई. इस बीच उन्होंने सपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा.

अखिलेश यादव के घमंड को चूर-चूर कर दिया - केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के दौरान कहा, “अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे”, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सीता माता की धरती और भगवान बुद्ध की भूमि ने अखिलेश यादव के घमंड को चूर-चूर कर दिया और कमल का फूल खिला दिया.

केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि अखिलेश यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. उससे लगता है कि वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश सत्ता में लौटने के लिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन बिहार की जनता ने उनके सपनों को तोड़ दिया. आगामी साल 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा को सैफई भेज देगी.

एसआईआर को लेकर क्या बोले केशव मौर्य?

कन्नौज लोकसभा सीट पर एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोट कटने के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है और इसमें हर नागरिक को सहभागी बनना चाहिए.

कांग्रेस और सपा का भविष्य अंधकारमय- केशव प्रसाद मौर्य

केशव मौर्य ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाकर यात्रा निकाली गई, लेकिन नतीजा यह रहा कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस के केवल छह विधायक ही चुनाव जीत पाए. यूपी में भी कांग्रेस की स्थिति अलग नहीं है. उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का राजनीतिक सूर्य अस्त हो रहा है.

मनरेगा मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस और सपा के विरोध पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है. उन्हें न तो देश की प्रगति दिखती है और न ही उत्तर प्रदेश का विकास. विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है.

केशव मौर्य ने की मोदी सरकार की तारीफ

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और सपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब ही बना रहे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ 140 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं और भाजपा को जनता का निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है.

लैंड जिहाद पर पुष्कर धामी का किया समर्थन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लैंड जिहाद वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि चाहे लैंड माफिया हो, खनन, शराब, नकल या भर्ती माफिया अब ऐसे तत्वों के दिन लद चुके हैं. भाजपा शासन में विकास और सुशासन के नए युग की शुरुआत हुई है और उन्होंने इस अभियान के लिए सीएम धामी को शुभकामनाएं दीं.