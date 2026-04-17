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परिसीमन हुआ तो यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कर दी तस्वीर
परिसीमन हुआ तो यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कर दी तस्वीर
लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान तीन विधेयकों पर चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें बढ़ेंगी. शाह के बयान से यह साफ है कि यदि परिसीमन आयोग 2026 विधेयक पास होता है तो राज्यों की विधानसभाओं में 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी. यानी परिसीमन की स्थिति में यूपी की में सीटें किसी भी कीमत 500 से ऊपर नहीं जाएंगी.
गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 170 में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा. बता दें संविधान में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं.
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Source: IOCL