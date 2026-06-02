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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKushinagar News: सीएम योगी ने कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, किसानों के लिए बताया फायदेमंद

Kushinagar News: सीएम योगी ने कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, किसानों के लिए बताया फायदेमंद

Kushinagar News In Hindi: सीएम योगी ने कहा कि लगभग 450 करोड़ से बनने वाला यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी आय बढ़ाने में मील का पत्थऱ साबित होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 09:59 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ से बनने वाला यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी आय बढ़ाने में मील का पत्थऱ साबित होगा.

सरकार की मंशा है कि विश्वविद्यालय समय पर बने और चले. इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा. उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर में इसके उद्घाटन के लिए आएंगे. उससे पहले कृषि मंत्री सत्र प्रारंभ करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने यहां आएंगे, जिससे कुशीनगर में भी कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ हो सके.

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इस सत्र से प्रारंभ करेंगे प्रवेश

मुख्यमंत्री योगी ने कृषि विश्वविद्यालय के निरीक्षण के उपरांत कहा कि सत्र शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस सत्र से यहां प्रवेश प्रारंभ करेंगे. दो-तीन महीने के लिए किराए पर भवन या स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक व्यवस्था देंगे. यह विश्वविद्यालय न केवल किसान को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने, बल्कि लागत कम-उत्पादन अधिक के साथ ही उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा.

कुशीनगर अब विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर अब पिछड़ा जनपद नहीं है, बल्कि यह बीमारी, उपद्रव, अराजकता से मुक्त है. यहां आपराधिक गतिविधियां व माफियागिरी बंद हुई है. यहां इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है. कुशीनगर अब उत्सवपूर्ण माहौल में विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है.

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अनंत संभावनाओं को लेकर चल रहा कुशीनगर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नए हाईवे, फोरलेन-टूलेन सड़कों का निर्माण हो रहा है. गोरखपुर-सिलीगुड़ी मार्ग भी कुशीनगर होते हुए निकल रहा है. कुशीनगर विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर चल रहा है. देवरिया-कुशीनगर फोरलेन को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है. नार्थ-साउथ कॉरिडोर के तहत पडरौना से लेकर केवल कसया व देवरिया ही नहीं, बल्कि प्रयागराज व उससे आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है. लखनऊ की दूरी भी अब कम हो चुकी है.

कुशीनगर में है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

सीएम योगी ने कहा कि जब गोरखपुर-सिलीगुड़ी मार्ग जुड़ेगा तो गोरखपुर से शामली तक भी इकॉनामिक कॉरिडोर का निर्माण होगा. प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ ही यहां सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन स्थिति हुई है. यहां पहले ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उपलब्ध कराया जा चुका है. नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही यहां वायुसेवा भी प्रारंभ होगी.

पत्रकारवार्ता के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, विधायक मोहन वर्मा, विवेकानंद पांडेय आदि मौजूद रहे.

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Published at : 02 Jun 2026 09:59 PM (IST)
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Kushinagar News UP NEWS Yogi Adityanath
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