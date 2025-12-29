लखनऊ: शिया समुदाय का ईरानी नस्ल का कीमती घोड़ा उन्नाव से बरामद, ऐसे पकड़ा गया आरोपी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ईरानी नस्ल का कीमती सफेद घोड़ा चोरी हो गया था. जिसे काफी मशक़्क़त के बाद बरामद कर लिया गया है. ये घोड़ा न केवल काफी महंगा था बल्कि शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा था, जिसके बाद ये घोड़ा मिलने से उनके खुशी का माहौल है. पुलिस ने घोड़ा चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है.

राजधानी लखनऊ को तालकटोरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ईरानी नस्ल के घोड़े जुज्लना के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस घोड़े के चोरी होने की वजह से शिया समुदाय में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था. बताया जा रहा है कि इस घोड़े को लंबे समय तक कर्बला क्षेत्र में रखा गया था, जिसकी वजह से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा था.

सीसीटीवी में घोड़ा ले जाते दिखा आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. घोड़े की तलाश के लिए आसपास के इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. जिनमें इस घोड़े को चोरी कर ले जाते हुए दो लोग दिखाई दिए. जिसके बाद आरोपी की पहचान की गई और पुलिस उस तक पहुँच गई. लेकिन तब तक आरोपी चोर इस घोड़े को बेच चुका था.





पुलिस ने बरामद किया ईरानी नस्ल का घोड़ा

पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की और जिसके बाद आरोपी ने घोड़ा खरीदने वाले की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस उन्नाव के मोरांवा गाँव में पहुंची और घोड़ा खरीदने वाले से उसे सही सलामत बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक़ आरोपी चोर पहले घोड़ा मालिक के घर उसकी देखभाल का काम भी कर चुका है और उसे पता था कि ये घोड़ा कितनी कीमती है.

पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसका एक साथी अभी फ़रार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है. इस घोड़े की बरामदगी के लिए 50 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा गया था जो पुलिस को दिया जाएगा.

इस घोड़े को अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है. शिया समुदाय ने बताया कि घोड़े की देखभाल के लिए आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

