हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP बलात्कारियों के पक्ष में...', कुलदीप सेंगर की सजा पर लगी रोक तो सपा ने दी पहली प्रतिक्रिया

'BJP बलात्कारियों के पक्ष में...', कुलदीप सेंगर की सजा पर लगी रोक तो सपा ने दी पहली प्रतिक्रिया

Unnao Rape Case: रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Dec 2025 02:17 PM (IST)
उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की जमानत के हाईकोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है और कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई थी. बीजेपी का चरित्र सामने आ गया है वो हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है. 

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की ज़मानत पर रोक लगने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि "बीजेपी का चरित्र सामने आ गया है. कहीं वो बलात्कारियों की सजा माफ करती है तो कहीं बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है और कुलदीप सेंगर के मामला में तो जब से ये शुरू हुआ तब से माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही मुकदमा लिखा गया और कार्रवाई हुई." 

सपा नेता बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप

सपा नेता ने कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. समाजवादी पार्टी समझती है कि पीड़ित परिवार जो इस बात से गुस्से में था और पीड़ित परिवार को सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की आस थी. इसके बाद निश्चित रूप से परिवार की न्याय की आस अब जीवित रहेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमानत पर रोक

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला गंभीर है, ऐसे में किसी अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट ने इस संबंध में कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. इसे मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी. 

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पीड़िता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थी. इसके बाद इस फैसले का सड़कों पर काफी विरोध भी देखने को मिला था. 

Published at : 29 Dec 2025 02:17 PM (IST)
