उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में शुक्रवार रात पुलिस ने एक लाकह के इनामी बदमाश नफीस उर्फ़ मुर्दा को मुठभेड़ में मार गिराया है. नफीस पर तीन दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. मुठभेड़ कांधला थाना क्षेत्र के गांव भभीसा क्षेत्र के जंगलों में हुई. जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद में जबाबी फायरिंग में उसे गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मुठभेड़ की सूचना पर जिले के आलाधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. उधर पुलिस टीमें अब नफीस के बाकी साथियों की तलाश कर रही है.

तीन दर्जन से अधिक मुकदमे

नफीस उर्फ मुदा कांधला कस्बे के मोहल्ला खेल का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ जनपद शामली में करीब 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. इनमें हत्या, लूट, डकैती, नकली करेंसी और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे. नफीस नकली करेंसी के मामलों में कई बार सुर्खियों में रह चुका था. उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस के लिए बन चुका था सिरदर्द

एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नफीस अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस पर पुलिस ने कांधला क्षेत्र के भभीसा क जंगलो में घेराबंदी की जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चलीं. जवाबी कार्रवाई में नफीस गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नफीस के साथ मौजूद अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं.

पुलिस ने मुठभेड़ में एक मोटर साइकिल और तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं.इलाके में नफीस का काफी आतंक था, इसके बाद अब इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है.