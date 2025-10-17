सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती

सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती
Rampur News: आजम खान गुरुवार को अपने खिलाफ सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश नहीं हुए थे.उनके वकील ने हाजरी माफी की एप्लीकेशन लगाईं थी. जिसमें उनकी तबियत बेहद खराब का हवाला दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व विधायक और समाजवादी नेता आज़म खान की तबियत अचानक बिगड़ गयी है. उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहाँ डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं. आज़म खान गुरूवार को अपने खिलाफ सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश नहीं हुए थे.उनके वकील ने हाजरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाईं थी. जिसमें उनकी तबियत बेहद खराब का हवाला दिया गया था.
आजम खान के मामलों में लगातार सुनवाई चल रही है. उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ हैं. आज़म खान सितम्बर में ही सीतापुर जेल s जमानत पर छूट कर आए थे. तब से वे लगातार सुर्ख़ियों में अपने बयानों के जरिए बने हुए थे.
(ये खबर अपडेट हो रही है)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL