सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती

सपा नेता आजम खान की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती

Rampur News: आजम खान गुरुवार को अपने खिलाफ सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश नहीं हुए थे.उनके वकील ने हाजरी माफी की एप्लीकेशन लगाईं थी. जिसमें उनकी तबियत बेहद खराब का हवाला दिया गया था.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 17 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व विधायक और समाजवादी नेता आज़म खान की तबियत अचानक बिगड़ गयी है. उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहाँ डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं. आज़म खान गुरूवार को अपने खिलाफ सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश नहीं हुए थे.उनके वकील ने हाजरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाईं थी. जिसमें उनकी तबियत बेहद खराब का हवाला दिया गया था.

आजम खान के मामलों में लगातार सुनवाई चल रही है. उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ हैं. आज़म खान सितम्बर में ही सीतापुर जेल s जमानत पर छूट कर आए थे. तब से वे लगातार सुर्ख़ियों में अपने बयानों के जरिए बने हुए थे.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 17 Oct 2025 11:36 AM (IST)
UP NEWS AZam Khan Rampur News
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
