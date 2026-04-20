यूपी: अमरोहा में गो-तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, हथियार और गोवंश बरामद; दो गिरफ्तार

यूपी के अमरोहा में डिडौली पुलिस की देर रात गो तस्करों से मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पर हुई फायरिंग के बीच जवाबी का कार्यवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक गोली प्रभारी निरीक्षक डिडौली की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा लगी और एक कांस्टेबल भी इस मुठभेड़ में बाल बाल बचा है.

जानकारी के अनुसार, पकड़े गए आरोपों से 2 बैल, अवैध तमंचा और गोकाशी के उपकरण बरामद किए है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गोकशी की तैयारी कर रहे दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. गश्त के दौरान मिली सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम तवई के जंगल में दबिश दी. जहां दो बैल बरामद हुए, जिनमें एक के पैर बंधे हुए थे. पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि दूसरा आरोपी मौके से दबोच लिया गया.

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फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस पर हुई फायरिंग में एक गोली प्रभारी निरीक्षक की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और एक कांस्टेबल को छूते हुए निकल गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल और महजाद के रूप में हुई है. मौके से अवैध हथियार, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है. बरामद गोवंश को सुरक्षित गौशाला भिजवाया गया है.

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