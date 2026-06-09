यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की लाइन में दिखे इंजीनियर्स, हर परीक्षार्थी की अलग कहानी

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड की तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को लिखित परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, जिसमे में यूपी के साथ-साथ देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र शामिल परीक्षा देने के लिए पहुंचे. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर से अलग-अलग तस्वीर सामने आई. यहां सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी एग्जाम दिया.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लखनऊ के पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद इन परीक्षार्थी की कहानी कुछ अलग ही सामने आई है. यूपी पुलिस की रेस में कई ऐसे अभ्यर्थी भी दिखे जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे है.

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इंजीनियर बनने का सपना, सिपाही की परीक्षा देने आए

अभ्यर्थी नारायण चौधरी ने कभी पिता से पैसा लेकर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में दाखिला लिया, इस बार छठवां सेमेस्टर है. नारायण चौधरी सड़क के किनारे पगडंडी पर अपने अध्ययन को धार देते दिखे और सोच लिया कि वर्दी पहनेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे और पूरे गांव में सरकारी नौकरी लेकर अपना मान बढ़ा देंगे.

इंजीनियरिंग के बाद सतना के छात्रों ने दी सिपाही भर्ती परीक्षा

कुछ इसी तरह की कहानी मध्य प्रदेश के सतना परीक्षा देने आए अभ्यर्थी शिवम यादव की है. सतना से लखनऊ पहुंचे और सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए शिवम यादव ने 2024 में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया 2 महीने एल एन मालवीया में नौकरी भी किया लेकिन अब सिपाही बनेंगे.

SSC की तैयारी करने वाले राघव ने दी परीक्षा

इन्हीं के साथ सतना एमपी के ही रहने वाले युवा प्रिंस सिंह भी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचे. इन्होंने 2025 में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया लेकिन नौकरी नहीं मिली. लिहाजा अब सिपाही बनने पहुंचे हैं. वहीं, कानपुर नगर के राघव मिश्र की अपनी अलग कहानी है, राघव ने भी एसएससी की तैयारी तो खूब की और सपना सेकेंड ग्रेड की नौकरी पाने का था. अब ये भी परीक्षा केंद्र के बाहर सरकारी नौकरी की चाह से पहुंचे हैं.

सवाल ये है कि इन्टरमीडिएट की क्वालिफिकेशन पर आधरित परीक्षा को देने के लिए अगर इंजीनियरिंग और एसएससी की तैयारी करने वाला पहुंचे तो इसे क्या कहेंगे? इसे सरकारी नौकरी का आकर्षण कहें या बेरोजगारी से निबटने का हौसला. मगर, लखनऊ के पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर से सामने आई इन तस्वीरें ने सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है. तीन दिवसीय परीक्षा का दूसरा दिन भी अभ्यर्थियों के लिए उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है.

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