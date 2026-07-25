69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: मायावती के घर पहुंचे अभ्यर्थी, पुलिस ने हिरासत में लिए प्रदर्शनकारी

उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन किया. 'बहन जी बाहर निकलो' के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने मामले में हस्तक्षेप की मांग की. पुलिस ने उन्हें आवास के बाहर धरना देने से रोकते हुए हिरासत में लिया और बसों से इको गार्डन भेज दिया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल हलफनामे में दिए गए आंकड़ों से वे संतुष्ट नहीं हैं. अभ्यर्थियों के अनुसार, हलफनामे में कुल 8,270 रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 3,324 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ऐसे बताए गए हैं, जिन पर पहले ही नियुक्ति हो जानी चाहिए थी.

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने लगाया आरोप

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि विभाग ने 4,946 ऐसे पद भी दर्शाए हैं, जिन पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए नहीं आने की बात कही गई है. उनका कहना है कि यदि इन पदों पर किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, तो उन्हें रिक्त मानते हुए मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए.

अभ्यर्थियों के मुताबिक, विभाग के हलफनामे में सामान्य वर्ग के 1,144, ओबीसी के 2,524, अनुसूचित जाति (एससी) के 1,244 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 34 पद रिक्त बताए गए हैं. उनका आरोप है कि इससे पहले भी सरकार ने करीब 6,800 रिक्त पदों का उल्लेख किया था, लेकिन अब तक उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई.

कई महिला अभ्यर्थी भी पहुंची मायावती के आवास के बाहर

प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला अभ्यर्थी भी मायावती के आवास के बाहर पहुंचीं और धरने पर बैठ गईं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया और बसों से इको गार्डन भेज दिया. प्रदर्शनकारी बसपा प्रमुख से इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांगों का समर्थन करने की अपील कर रहे थे.

वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा, "सरकार जो लिस्ट लेकर जा रही है वह लिस्ट सही नहीं है. इसलिए मायावती के आवास पर आएं हैं कि सही लिस्ट लेकर जाएं ताकि एससी का कोई भी अभ्यर्थी जो नहीं आ पाया है वह उसमें आ जाए." उन्होंने कहा, "1130 लड़के उसमें थे एक का भी नाम लिस्ट में नहीं आया है."

वहीं एक महिला प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा कि सरकार द्वारा दी गई जो लिस्ट है उसमें सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए. हमारा आरक्षण हमको दिया जाए. मायावती के आवास पर पहुंचने को लेकर महिला ने कहा, "हम लोग दलित और पिछड़े अभ्यर्थी हैं इसलिए मायावती से अपनी बात रखने के लिए आए थे. बता दें कि यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन भेजा जा रहा है.

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