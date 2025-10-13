हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'भाई बम रख दिया, मकसद याद रखना...पाकिस्तान जिंदाबाद', यूपी पुलिस ने साहिल को किया गिरफ्तार

'भाई बम रख दिया, मकसद याद रखना...पाकिस्तान जिंदाबाद', यूपी पुलिस ने साहिल को किया गिरफ्तार

Bijnor News: थाना चांदपुर के रहने वाले शख्स के व्हाट्सअप पर पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा मैसेज आने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी युवक से पूछताछ कर रही हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Oct 2025 05:29 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर व्हाट्सअप पर पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है. युवक की शिकायत पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया, पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को मौ. सफी पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी काजीजादगान थाना चांदपुर ने सूचना दी कि उसके मोबाइल पर व्हाटसएप के माध्यम से +923180120290 से धमकी भरे मैसेज “हा भाई काम हो गया , बंम रख दिया चांदपुर पर , मकसद याद रखना हिन्दू को मारना है..पाकिस्तान जिन्दाबाद” भेजे गए. 

ये है विवाद की असली वजह

पुलिस ने कहा कि, जांच में पता चला कि साहिल पुत्र सलीम निवासी चाहसंग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर उम्र करीब 27 वर्ष जाति मुस्लिम नाई ने 21 सितंबर 2025 को ढाली बाजार स्थित शंकर मूर्ति मन्दिर के इतिहास के बारे मे अपनी इंस्टाग्राम आईडी sahil ali से अपलोड की थी. उसी वीडियो के विरोध मे शफी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी cafe_habibi chandpur से दिनांक 11.10.2025 को वीडियो अपलोड कर दी. 

पुलिस ने आगे कहा कि, इसी से क्षुब्द होकर साहिल उपरोक्त द्वारा अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर आतिफ अहमद भट्ट नि पाकिस्तान मो0 +923180120290 से इन्स्टाग्राम पर शिकायतकर्ता मौ0 सफी के विरुध्द फाल्स इन्फोर्मेशन की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया. 

आतिफ ने सफी को भेजा धमकी भरा मैसेज

आतिफ अहमद भट्ट ने शिकायत कर्ता की इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियो को नकारात्मक संदेश किये गये तथा दिनांक 11.10.25 को आतिफ द्वारा मौ0 शफी उपरोक्त के व्हाटसअप न0 9389404448 पर “हा भाई काम हो गया बंम रख दिया चांदपुर पर मकसद याद रखना हिन्दू को मारना है..पाकिस्तान जिन्दाबाद” के मैसेज भेजे गये. 

आरोपी युवक साहिल से पूछताछ कर रहीं जांच एजेंसी

मैसेज के स्क्रीन शाट भी आतिफ द्वारा साहिल को भेजे गये जो साहिल उपरोक्त के फोन से उपलब्ध हुए है. शिकायत कर्ता की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है. उपरोक्त प्रकरण मे आरोपी साहिल से एटीएस, एलआईयू और आईबी की टीम संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है.

Published at : 13 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Tags :
Bijnor Police UP NEWS Bijnor News
