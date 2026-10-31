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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी PET 2026: दूसरे दिन भी सख्ती, ब्लूटूथ डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप

यूपी PET 2026: दूसरे दिन भी सख्ती, ब्लूटूथ डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप

UP PET-2026 के दूसरे दिन 66.75% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. झांसी में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी पकड़ा गया, जबकि एआई मैचिंग में 22 संदिग्ध चिह्नित हुए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को 66.75 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. प्रदेश के 60 जिलों में दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई. इसके लिए कुल 11,80,434 अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए गए थे. इनमें से 7,87,964 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए.

परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर 31,602 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई. अभ्यर्थियों की पहचान के लिए एआई फेस मैचिंग, आधार प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की गई. इस दौरान झांसी में एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया. वहीं, एआई मैचिंग के जरिए 22 अभ्यर्थियों को संदिग्ध चिह्नित किया गया है.

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60 जिलों में 1,372 केंद्रों पर हुई परीक्षा

PET-2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को तीन दिनों में किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश के 60 जिलों में कुल 1,372 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. तीनों दिनों की परीक्षा के लिए 35,41,297 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं.

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई. दूसरे दिन दोनों पालियों में 11,80,434 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी. इनमें से 7,87,964 अभ्यर्थी उपस्थित रहे. इस तरह कुल उपस्थिति 66.75 प्रतिशत दर्ज की गई.

31,602 CCTV कैमरों से निगरानी, 93 हजार कार्मिक तैनात

परीक्षा की निगरानी के लिए प्रदेश के केंद्रों पर 31,602 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया था. यहां से अधिकारी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी कर रहे थे. इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर भी कमांड और लाइव सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे.

परीक्षा के संचालन के लिए 2,744 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए. इनके अलावा करीब 93,738 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. परीक्षा से पहले सभी संबंधित कर्मचारियों को ब्रीफिंग और प्रशिक्षण दिया गया. सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच भी की. हर परीक्षा जिले में अलग हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी.

एआई फेस मैचिंग में 22 अभ्यर्थी संदिग्ध

फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर एआई फेसियल रिकॉग्निशन और आधार आधारित प्रमाणीकरण किया गया. प्रत्येक अभ्यर्थी का फोटो और आइरिस सहित बायोमेट्रिक डाटा लिया गया. परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई थी.

प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट ग्लास जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक थी. झांसी में आकाश पटेल नाम के अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिला. उसके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके अलावा पहली पाली में 13 और दूसरी पाली में 9 अभ्यर्थी एआई मैचिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए. इन 22 मामलों की जांच की जा रही है.

1 नवंबर की परीक्षा के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए 20 जिलों के केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे. जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस की टीमें भी निगरानी में शामिल रहीं. आयोग के अनुसार, परीक्षा के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराया गया.

अभ्यर्थियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त बसें और ट्रेनें भी चलाई गईं. यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए. परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी.

अब PET-2026 की अगली परीक्षा 1 नवंबर रविवार को होगी. आयोग ने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों से भी नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित सामान लेकर केंद्र पर नहीं पहुंचने की अपील की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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