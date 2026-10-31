CM योगी बोले- 'जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने समाज को बांटने वाली ताकतों पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को तब खतरा होता है, जब हम जाति, क्षेत्र के नाम पर बंटते और कमजोर होते हैं. जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, तब बीमारी होती है.

सीएम योगी ने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद वही बीमारी है, जो समाज की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है और फिर आक्रांताओं को हमला करने के लिए आमंत्रित करती हैं. लौहपुरुष का अनुयायी वही हो सकता है जो भारत की एकता, सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है. जिन्ना को आदर्श मानने, समाज को बांटने वाले विभाजनकारी लोग वल्लभ भाई पटेल के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते.

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युवाओं के रोज़गार पर काम कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अनवरत आयोजित किया जाता है. हमारी सरकार द्वारा लौहपुरुष सरदार पटेल की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए आज हर जनपद में एक इंप्लायमेंट व इंडस्ट्रियल जोन के गठन की कार्रवाई का भी शुभारंभ होने जा रहा है. अब यूपी में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा. उसकी स्किलिंग, रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है.

563 से अधिक रियासतों को जोड़ा

सीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया था. भारत जब आजाद हुआ, तब जूनागढ़ व हैदराबाद रियासतों के शासक विलय के लिए आनाकानी कर रहे थे. पटेल की वजह से आज ये दोनों रियासतें भारत का हिस्सा हैं जबकि कश्मीर का मामला जवाहर लाल नेहरू ने अपने पास रखा था.

कश्मीर में उस समय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन का कत्लेआम हुआ. अब वहां उनकी न के बराबर आबादी है. नेहरू ने भारत वाले कश्मीर में अनुच्छेद-370 को लागू कर दिया था. बाबा साहेब ने इसका विरोध किया लेकिन यह पाप कांग्रेस ने किया. सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौतियां और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है. हम सब इसका मुकाबला करेंगे.

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