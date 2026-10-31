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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजयपुर: करवा चौथ पर पत्नी की हत्या, दो दिन तक शव के पास 3 बच्चों संग रहा पति

जयपुर: करवा चौथ पर पत्नी की हत्या, दो दिन तक शव के पास 3 बच्चों संग रहा पति

जयपुर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी. तीन बच्चों और पत्नी के शव के साथ वो दो दिन कमरे में ही बंद रहा. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में  करवा चौथ पर एक महिला की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पति ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद पति दो दिन तक पत्नी के शव के पास ही कमरे में रहा. इस दौरान उनके तीन मासूम बच्चे भी उसी कमरे में थे. मां का शव सामने पड़ा था और बच्चे उसके पास ही बिलखते रहे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. इसके अलावा महिला के परिजनों को बुलाकर बच्चों की कस्टडी दी गई है.आरोपी से पूछताछ जारी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना प्रताप नगर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी अपार्टमेंट की है. अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर बने कमरे में 38 वर्षीय लक्ष्मी रेगर का शव मिला. पुलिस के अनुसार, आरोपी पति प्रदीप की उम्र 42 साल है. शुक्रवार शाम प्रदीप ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था और उसकी मौत हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में लक्ष्मी का शव पड़ा मिला. वहां तीन साल की बेटी, डेढ़ साल का बेटा और ढाई महीने का दूधमुंहा बच्चा भी मौजूद थे.

दोनों में बुधवार को हुआ था विवाद 

एसीपी सांगानेर दीपक कुमार खंडेलवाल ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि लक्ष्मी और प्रदीप के बीच बुधवार को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान गुस्से में आए प्रदीप ने लोहे की रॉड से लक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. शुरुआती जांच के अनुसार महिला की मौत करीब दो दिन पहले हुई थी. इसके बाद भी आरोपी ने पुलिस को सूचना नहीं दी और बच्चों के साथ उसी कमरे में रहा.

प्रदीप से दूसरी शादी की थी महिला ने 

मौत का शिकार हुई महिला लक्ष्मी मूल रूप से बूंदी की रहने वाली थी. उसकी पहली शादी टोंक में हुई थी. बाद में उसने प्रदीप से दूसरी शादी की थी. प्रदीप अजमेर का रहने वाला है और पेंट करने का काम करता था, जबकि लक्ष्मी उसके साथ बेलदारी का काम करती थी. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर जरूरी सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार, महिला के परिवार को बुलाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, तीनों बच्चों की देखभाल को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद आरोपी फरार हो गया. हालांकि कुछ देर की तलाश के बाद उसे पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया. वह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास छिपा हुआ था. पुलिस का कहना है कि इस मामले में सबूत जुटाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतका के तीनों बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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