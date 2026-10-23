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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 10 ADM समेत 14 PCS अफसरों के तबादले, 3 को भेजा निर्वाचन कार्यालय

यूपी में 10 ADM समेत 14 PCS अफसरों के तबादले, 3 को भेजा निर्वाचन कार्यालय

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है. योगी सरकार ने यूपी चुनाव से पहले 10 एडीएम समेत 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इनमें से तीन अफसरों को चुनाव कार्यालय भेजा गया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 10 एडीएम (अपर जिलाधिकारी) समेत 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें तीन अधिकारियों की मुख्य निर्वाचन कार्यालय में तैनाती की गई है. ट्रांसफ़र किए गए अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है और सभी को तत्काल नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं. 

तीन अफसरों को चुनाव कार्यालय भेजा

जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उनमें तीन अधिकारियों को निर्वाचन कार्यालय में अहम जिम्मेदारी दी गई है. इनमें पीसीएस अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ में ओएसडी नियुक्त किया गया है. शिव प्रताप शुक्ला को ओएसडी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लखनऊ और गौरव श्रीवास्तव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है.  

इनके अलावा पीसीएस अधिकारी सिद्धार्थ को एडीएम (प्रशासन), आजमगढ़ बनाया गया है. पीसीएस अफसर राजीव कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ बनाए गए हैं. संजय चावला को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), झांसी, अशोक कुमार गुप्ता को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली का पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है. 

विकास सिंह को उपजिलाधिकारी गोंडा की नई जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वो लखनऊ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त पद पर तैनात थे. पीसीएस अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह को अपर नगर आयुक्त, प्रयागराज बनाया गया है. इससे पहले वो उन्नाव में उपजिलाधिकारी पद पर तैनात थे.  

संदीप कुमार श्रीवास्तव को इटावा एडीएम (न्यायिक) से हटाकर अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है. मनोज प्रकाश अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) इटावा पद पर तैनात किए गए हैं. पीसीएस अंकित शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात बनाए गए हैं. इससे पहले वो लखनऊ उपजिलाधिकारी पद पर तैनात थे.

पीसीएस अफसर नरेंद्र सिंह को आजमगढ़ से ट्रांसफ़र कर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर देहात भेज दिया गया है. आत्म स्वरूप श्रीवास्तव को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सहारनपुर बनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग जारी, सपा-बीजेपी में सीधा मुकाबला

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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