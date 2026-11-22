उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिरसागंज थाना क्षेत्र के अरांव रोड स्थित दौलतपुर बैजुआ गांव में शनिवार (21 नवंबर 2026) रात बरात चढ़त के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बरात में शामिल दूल्हे की बग्गी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बग्गी में करंट दौड़ गया.

इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों और बग्गी में जुड़ी दोनों घोड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग झुलस गए. गनीमत रही कि बग्गी में सवार दूल्हा समय रहते नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई. हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुःख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी के 75 जिलों में आज शाम 6 बजे होगा ब्लैकआउट, सायरन की आवाज सुनकर न हों परेशान!

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार, मथुरा जनपद के फरह से बरात शनिवार रात सिरसागंज के दौलतपुर बैजुआ गांव पहुंची थी. रात करीब 9:30 बजे बरात चढ़त का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान दूल्हे की बग्गी की सुर्री ऊपर से लटक रहे या गुजर रहे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के तारों से छू गई. तार छूते ही बग्गी में करंट उतर आया और उससे धुआँ उठने लगा.

करंट की चपेट में आने से बैंड गायक अकील (निवासी नगला राधे, सिरसागंज) और लाइटकर्मी पप्पू सिद्दीकी (निवासी मियां बाजार, सिरसागंज) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे में बग्गी खींच रहीं दोनों घोड़ियों ने भी मौके पर दम तोड़ दिया. वहीं, बैंडकर्मी विवेक सहित एक अन्य व्यक्ति करंट से झुलस/घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.

पुलिस ने संभाली स्थिति

हादसे की सूचना मिलते ही सिरसागंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: 'रामपुर वाले चचाजान से एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए', अखिलेश पर बरसे राजभर