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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे

UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी हो गई है. अंतिम मतदाता सूची में 40.19 लाख मतदाता बढ़ गए हैं. जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय, विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश मे होने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं की फाइनल लिस्ट आज जारी कर दी गई है. ये सूची जिला स्तर पर जारी की गई है, जिसमें मतदाताओं को 9 अंकों का पहचान नंबर दिया गया है. इस सूची में 40.19 लाख मतदाता बढ़ गए हैं. जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं. 

राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी की है. ये सूची तमाम दावे और आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद जारी की गई है. ये सूची जिलावार जारी की गई है लेकिन कई जिलों से सूची के डाउनलोड होने की शिकायतें मिल रही हैं, बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी के चलते सूची डाउनलोड होने में परेशानी हो रही है.

पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट जारी

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ये अंतिम मतदाता सूची तमाम दावे और आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद जारी की गई है. इससे पहले आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची जारी की थी. 

जानकारी के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची में करीब 1.81 नए मतदाता जोड़े गए हैं. जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम को सूची से हटाया गया है. इस तरह से पंचायत चुनाव मतदाता सूची में करीब 40.19 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है. अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ सकती हैं. 

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वोटरों को मिला 9 अंकों का नंबर

इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा वोटरों को नौ अंकों का वोटर पहचान नंबर दिया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी. बता दें कि यूपी में फ़िलहाल पंचायत चुनाव टल गए हैं. पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने की वजह से ग्राम प्रधानों को छह महीनों के लिए प्रशासक बना दिया गया है. वहीं इस मामले पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है. 

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Published at : 10 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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