'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे, यह दावा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है. बुधवार को आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य निर्वचान आयोग और सरकार तैयारी में जुटी है. उन्होंने बताया कि मतपत्रों की छपाई कर जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है. मतदाता सूची भी अंतिम चरण में है.

कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष के दावों और चुनाव टलने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने बताया कि 28 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और राज्य सरकार अपनी तैयारी पूरी कर रही है.

बोर्ड परीक्षा के कारण चुनाव टलने को बताया अफवाह

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के दावों में जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं के कारण चुनाव टालने की बातों को खारिज करते हुए कहा कि अभी चुनाव टलने की कोई संभावना नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों ही समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. 6 मार्च तक एसआईआर को लेकर अंतिम कार्य इतने कम समय पर कहा कि लोगों को भ्रम की स्थिति होने का कारण बन रहा है, जबकि सारे कर्मचारी व अधिकारी कार्य में लगे हुए हैं. लोग अपना अलग-अलग अलाप रहे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है और सरकार भी अपना काम कर रही है.

पिछड़ों तथा दलितों के आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आयोग का गठन किया जा रहा है और संवैधानिक नियमों के तहत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा. जहां पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हर वर्ग को उसकी उचित हिस्सेदारी दी जायेगी.

पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हैं राजभर

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूरे पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में लगातार दौरे कर रहे हैं और वे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान कर रहे हैं. इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे. इसके साथ-साथ जिला मुख्यालयों पर मतपत्रों का पहुंचना उनके दावों की पुष्टि करता है.