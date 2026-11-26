मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को प्रदेशभर में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है. नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और करदाताओं को लंबित देयकों में राहत देने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में अब तक 3,00,073 आवेदन प्राप्त हुए हैं. योजना के माध्यम से अब तक 154.48 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है. वहीं, पात्र लाभार्थियों को राहत देते हुए 235.14 करोड़ रुपये की धनराशि समायोजित की गई है.

योजना के तहत 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायतों में लंबित गृहकर, जलकर एवं सीवरकर से संबंधित पात्र बकायेदारों को राहत प्रदान की जा रही है. ओटीएस योजना का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल एवं व्यावहारिक निस्तारण, करदाताओं पर आर्थिक दबाव को कम करना तथा नगरीय निकायों की राजस्व वसूली को प्रभावी बनाना है. योजना 15 अगस्त 2026 से संचालित है और निस्तारण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 निर्धारित है.

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3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त, 2.46 लाख स्वीकृत

ओटीएस योजना के अंतर्गत अब तक 3,00,073 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 2,46,374 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 49,187 आवेदन प्रक्रिया में हैं तथा 3,000 आवेदन निरस्त हुए हैं. कुल प्राप्त आवेदनों में लगभग 82.10 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं.

154.48 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली

योजना के अंतर्गत अब तक 649.99 करोड़ रुपये की कुल मांग दर्ज की गई है, जिसमें से 154.48 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है. कुल वसूली में 131.82 करोड़ रुपये ऑफलाइन माध्यम से तथा 22.66 करोड़ रुपये ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं.

235.14 करोड़ रुपये की राहत प्रदान

पात्र लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए अब तक 235.14 करोड़ रुपये की धनराशि का समायोजन किया गया है. इससे 2,46,374 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है. प्रति लाभार्थी औसतन लगभग 9,544.08 रुपये की राहत प्रदान की गई है.

आवासीय संपत्तियों की सर्वाधिक भागीदारी

प्राप्त आवेदनों में 2,52,215 (84.1%) आवासीय, 26,219 (8.7%) व्यावसायिक तथा 21,639 (7.2%) मिश्रित श्रेणी की संपत्तियों से संबंधित हैं. आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को विशेष रूप से आवासीय संपत्ति करदाताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है.

तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा

करदाताओं की सुविधा के लिए ओटीएस के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान हेतु अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. योजना का उद्देश्य करदाताओं को पुराने बकायों के निस्तारण का व्यावहारिक अवसर देना और नगरीय निकायों के राजस्व आधार को मजबूत करना है.

योगी सरकार की ओटीएस योजना से करदाताओं को पुराने बकायों के निस्तारण में राहत

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ओटीएस योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. इसके माध्यम से करदाताओं को पुराने बकायों के निस्तारण का सरल और राहतपूर्ण अवसर मिल रहा है.

साथ ही नगरीय निकायों को लंबित राजस्व की समयबद्ध वसूली में मदद मिल रही है. अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होना योजना के प्रति नागरिकों के विश्वास और जनभागीदारी को दर्शाता है. सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र करदाता इसका लाभ उठाएं और निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो.

विशेष शिविरों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा, विभाग ने करदाताओं से की अपील

नगर विकास विभाग द्वारा ओटीएस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र करदाताओं तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाली छूट की जानकारी दी जा रही है.

विभाग आवेदन एवं निस्तारण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दे रहा है. नागरिक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. नगर विकास विभाग ने पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर का निस्तारण कराकर योजना का लाभ उठाएं. योजना की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 है. ओटीएस से करदाताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ नगरीय निकायों की राजस्व वसूली और वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी.

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