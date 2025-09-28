'उपचार की व्यवस्था हम कर लेंगे...' सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से दिया दंगाइयों को अल्टीमेटम
Balrampur में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लोग सूचना दें, प्रशासन उनका इलाज कर देगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है. राज्य स्थित बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने दंगाइयों को अल्टीमेट दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके गांव में,आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल-बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है. पहले उसको रोको. उसको समझाओ. अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ. प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है. आप चुपचाप बताइए. बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे. हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा. गौ तस्करी और गौ कशी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा.
सीएम ने कहा कि अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए. बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे. उनका क्या उपचार होना है? उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे.
इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने यहां पर माँ पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है और विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है.
वहीं मुख्यमंत्री कार्यलाय की ओर से एक बयान में कहा गया कि दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया. उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं तथा नवरात्रि मेले की तैयारियों की जानकारी ली. इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रविवार प्रातः तुलसीपुर स्थित देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया और मां की आरती की. मुख्यमंत्री ने मां से सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त उत्तर प्रदेश की कामना की. इसके पश्चात मुख्यमंत्री गोशाला गए, जहां मुख्यमंत्री ने गायों को गुड़ व चारा खिलाया. उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया.
