Gujarat: 6 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसा सलूक, रेप में नाकाम रहने के बाद डाल दी रॉड

Gujarat News: गुजरात में 6 साल की एक बच्ची से निर्भया जैसा सलूक किया गया है. दरिदें ने बच्ची के साथ सारी हदें पार कर दी. मामला राजकोट का है. मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना आथकोट गांव में घटी. रिपोर्टों के अनुसार एक मजदूर की 6 साल की बेटी खेतों में खेल रही थी. आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ घिनौना काम किया.

जांच में पता चला कि आरोपी ने लड़की का गला घोंटकर बलात्कार करने की कोशिश की. जब लड़की ने चीख पुकार मचाई तो गुस्से में आए आरोपी ने उसके गुप्त अंग में एक रॉड जैसा हथियार डाल दिया. हमले से लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई. आरोपी उसे अर्ध बेहोश हालत में छोड़कर भाग गया.

अस्पताल में जारी है बच्ची का इलाज

जब परिवार ने अपनी बेटी की तलाश की तो उन्होंने उसे पास ही खून से लथपथ पाया. अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर परिवार बहुत दुखी हो गया. लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे राजकोट के सरकारी बच्चों के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया. उसका इस समय इलाज चल रहा है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजकोट पुलिस ने विशेष टीमें बनाईं और लगभग 100 लोगों से पूछताछ की. नजदीकी गांवों के सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए और मोबाइल डेटा की जांच की. फिर विशेषज्ञों की मदद से लड़की को आरोपी की पहचान करने के लिए कहा गया. उसने उसे पहचान लिया. लंबी और पूरी तलाशी के बाद पुलिस ने अंत में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के रहने वाले रामसिंह तेरसिंग को गिरफ्तार कर लिया.

तीन बेटियों का बाप है आरोपी

बताया जा रहा है कि 35 साल का रामसिंह तीन बच्चों का पिता है. रिपोर्टों के अनुसार, रामसिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.