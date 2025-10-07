UP में इन लोगों के खाते में जल्द आएंगे 16 से 20 हजार रुपये, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार कहा कि कोई भी सफाईकर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा और जल्द ही उनके खाते में 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे.

योगी सोमवार को यहां पिपलानी कटरा में 'स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह' में शामिल हुए.

उन्होंने ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा’ के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और स्वच्छता किट वितरित किया.

योगी ने सफाईमित्रों पर पुष्पवर्षा भी की.

उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

योगी ने कहा, 'भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं. वह हम सभी के रोम-रोम और श्वांस-श्वांस में भगवान राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं.'

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि दुनिया के पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदिकवि भी हैं.

योगी ने कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर स्वच्छताकर्मियों के बैंक खातों में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे और कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकार सफाईकर्मियों व स्वच्छता मित्रों को पांच लाख रुपये के आयुष्मान भारत कार्ड की स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रही ही.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और उनका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना था.

उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेश स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि दीपावली पर हर स्वच्छता मित्र व सफाईकर्मी को मिष्ठान वितरित करें और हर गरीब के घर में भी दीप जले और दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे.

योगी ने कहा, 'यही समाज की समरसता है. हमारा काम जोड़ना है, तोड़ने के लिए सपा (समाजवादी पार्टी)- कांग्रेस पहले से बैठी है. हमें समाज को तोड़ने नहीं देना है.'