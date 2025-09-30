छोटे कर्ज ने ली एक जान 20 हजार के लिए की गई हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में 20 हजार रुपये के मामूली कर्ज को चुकाने के लिए एक युवक ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए एक पशु व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, मृतक का जूता, एक टूटा मोबाइल फोन, पशु बांधने की रस्सी और 45 हजार रुपये बरामद किए गए हैं.



एडीसीपी सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक 50 वर्षीय मोहम्मद बिलासपुर कस्बे का निवासी था और पशुओं की खरीद-फरोख्त करता था. 23 सितम्बर को वह लगभग 70 हजार रुपये लेकर पशु खरीदने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की.

शव झाड़ियों में बरामद



25 सितम्बर को मोहम्मद का शव नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास झाड़ियों में बरामद हुआ. शव की हालत देख कर मामला हत्या का प्रतीत हुआ. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालीं. जांच के दौरान एक संदिग्ध कॉल नंबर सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अवनीश नागर (28), निवासी अमरपुर गांव को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.



अवनीश खुद पशु पालता था और मृतक से पूर्व परिचित था. उसने व्यापारी को पशु बेचने के बहाने जंगल में बुलाया और बाइक पर बैठते ही चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक कर पैसे लेकर फरार हो गया. इस हत्याकांड ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आर्थिक तंगी और लालच मिलकर किस तरह एक सामान्य व्यक्ति को हत्यारा बना सकते हैं. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.



एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी पर करीब 20 हजार रुपये का कर्ज था, जिसमें से 11 हजार रुपये उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए लिए थे. बाकी 9 हजार सब्जी व खल चूरी विक्रेताओं से उधार थे. आरोपी ने लूटे गए पैसों से अपना सारा कर्ज चुका दिया था, जबकि बाकी बचे 45 हजार रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए हैं.