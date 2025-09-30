मेरठ : रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवदत्त शर्मा के कोठी में लाखों की चोरी, आरोपी सीसीटवी में कैद

नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के कोठी जी-2 सेक्टर 39 में रह रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवदत्त शर्मा के घर में नेपाली युवक ने रविवार की देर रात अपने साथियों के मिल कर लॉकर अलमारी तोड़ कर लाखों रुपए कीमत के जेवरात, नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. चोरी की सूचना मिलते हडकम्प मच गया, पुलिस और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी है, चोर करके जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं.

टूटे हुए अलमारी और लॉकर और बिखरा हुआ समान

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवदत्त शर्मा के घर कमरे का हाल है, और ये हाल किया है प्रकाश बहादुर नामक नेपाली नौकर ने जिसे दो महीने से काम पर रखा गया था. रिटायर्ड अधिकारी जब अपनी पत्नी संग घटना के समय लखनऊ गए थे. रविवार की रात रात को घरेलू नौकर प्रकाश ने अपने साथियों को घर पर बुलाया. वे एक मारुति कार में सवार होकर आए. चोरों ने घर के अंदर रखे हुए लॉकर और अलमारी आदि तोड़ दी, तथा वहां रखे लाखों रुपए कीमत के जेवरात नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. चोर चोरी करके जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं.

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फॉरेसिंक टीम

डॉग स्क्वाड और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी. अधिकारियो का कहना है कि कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के सहारे नेपाली नौकर और उसके साथियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हर जगह पर एलर्ट जारी कर दिया है. पुलिस को आशंका है कि यह एक संगठित गिरोह है जो लोगों को घरों में नौकर के रूप में प्रवेश करता है तथा अपने साथियों के संग चोरी करता है.

