Video: 'मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी, जान से मार दूंगी', प्रिंसिपल ने छात्रा को दी धमकी, हापुड़ का वीडियो वायरल
Hapur Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने 9वीं क्लास की स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी दी और जब उसके परिवार वाले शिकायत लेकर आए तो उन्हें भी धमकाया.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ क्षेत्र में स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज से एक हैरान कर देने वाली घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, यहां एक स्कूल की प्रिंसिपल ने 9वीं क्लास की स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी दी . इसके बाद जब परिवार शिकायत लेकर पहुंचा तो प्रिंसिपल ने उन्हें भी धमकाया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी, जान से मार दूंगी- प्रिंसिपल
बता दें कि प्रिंसिपल की पहचान वीना शर्मा के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो 9 वीं क्लास की स्टूडेंट प्रज्ञा तोमर स्कूल से बाहर निकल रही थी. इसी दौरान प्रिंसिपल ने पीछे से उसकी चोटी पकड़ी और खींचने लगी. उन्होंने प्रज्ञा को कई चाटें मारे. जब प्रज्ञा ने प्रिंसिपल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो प्रिंसिपल ने उसे ओर मार. फिर चिल्लाते हुए कहा, "मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी, जान से मार दूंगी." इसके बाद प्रज्ञा ने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद परिवार के लोग शिकायल लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे.
प्रिंसिपल ने प्रज्ञा का नाम काट दिया
वीडियो में सुना जा सकता है कि प्रिंसिपल ने कहा," अगर दोबारा फील्ड में खड़ी हुई तो इसकी हत्या कर दूंगी. आगे कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरा हाथ पकड़ने की?" वीडियो में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल बार-बार चैलेंज करती हुई नजर आ रही है कि पकड़ मेरा हाथ, जान से मार न दूं तो कहना. दोबारा पकड़ मेरा हाथ मैं अभी मारकर दिखाती हूं.
इसके बाद गुस्साई प्रिंसिपल ने प्रज्ञा का नाम काट दिया. प्रज्ञा के परिवार वालों ने पुलिस और जिला स्कूल निरीक्षक(DIOS) से शिकायत कर चुके हैं. DIOS ने प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.
