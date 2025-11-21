Accident Viral Video: आज के व्यस्त जीवन में माता-पिता की थोड़ी-सी लापरवाही भी बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा ट्यूशन क्लास से लौटते समय एक बाइक से टकरा जाता है. ये घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टक्कर लगे ही बच्चा हवा में उछला

वीडियो में देख सकते हैं कि घर के बाहर एक कार रुकती है, जिसमें से एक महिला बाहर आती नजर आती है. फिर आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर से एक छोटा बच्चा निकलकर आता है. बच्चा कार के पास जाता है. कार के ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा होता है.

बच्चा कुछ सेकंड उससे बात करने लगता है. उसके बाद बच्चा कार में बैठने ही जा रहा होता है, तभी गली के अंदर एक बाइक आती हुई दिखती है. बाइक सवार को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बच्चा कार की तरफ बढ़ रहा है. बाइक कार के साइड से गुजरती है, लेकिन इसी दौरान बच्चा बाइक से टकरा जाता है और वह हवा में उछलकर सीधा नीचे गिर जाता है.

वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आए

वीडियो में देख सकते हैं कि बाइक सवार भी आगे जाकर बुरी तरह गिर जाता है. इस दौरान कार में बैठा व्यक्ति तेजी से दौड़कर बच्चे को बचाने के लिए जाता है. वह बच्चे को उठाता है. बच्चा जोर-जोर से रो रहा होता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि बच्चे की हालत कैसी है? वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे.

कुछ लोगों ने मां-बाप की लापरवाही पर सवाल उठाए और कहा कि बच्चों का विशेष ध्यान देना चाहिए. उन्हें अच्छे- बुरे की समझ नहीं होती है तो वहीं कुछ ने बाइक सवार की गलती बताई और कहा कि गली में इतनी तेज रफ्तार से बाइक नहीं चलानी चाहिए. इस तरह के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.