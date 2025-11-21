हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कार में बैठने ही वाला था बच्चा, बाइक से लगी जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर गिरा, देखें वीडियो

Video: कार में बैठने ही वाला था बच्चा, बाइक से लगी जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर गिरा, देखें वीडियो

Viral Accident Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा ट्यूशन क्लास से लौटते समय एक बाइक से टकरा जाता है.ये घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

Accident Viral Video: आज के व्यस्त जीवन में माता-पिता की थोड़ी-सी लापरवाही भी बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा ट्यूशन क्लास से लौटते समय एक बाइक से टकरा जाता है. ये घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टक्कर लगे ही बच्चा हवा में उछला

वीडियो में देख सकते हैं कि घर के बाहर एक कार रुकती है, जिसमें से एक महिला बाहर आती नजर आती है. फिर आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर से एक छोटा बच्चा निकलकर आता है. बच्चा कार के पास जाता है. कार के ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा होता है.

बच्चा कुछ सेकंड उससे बात करने लगता है. उसके बाद बच्चा कार में बैठने ही जा रहा होता है, तभी गली के अंदर एक बाइक आती हुई दिखती है. बाइक सवार को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि  बच्चा कार की तरफ बढ़ रहा है. बाइक कार के साइड से गुजरती है, लेकिन इसी दौरान बच्चा बाइक से टकरा जाता है और वह हवा में उछलकर सीधा नीचे गिर जाता है.

वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आए

वीडियो में देख सकते हैं कि बाइक सवार भी आगे जाकर बुरी तरह गिर जाता है. इस दौरान कार में बैठा व्यक्ति तेजी से दौड़कर बच्चे को बचाने के लिए जाता है. वह बच्चे को उठाता है. बच्चा जोर-जोर से रो रहा होता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि बच्चे की हालत कैसी है? वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे.

कुछ लोगों ने मां-बाप की लापरवाही पर सवाल उठाए और कहा कि बच्चों का विशेष ध्यान देना चाहिए. उन्हें अच्छे- बुरे की समझ नहीं होती है तो वहीं कुछ ने बाइक सवार की गलती बताई और कहा कि गली में इतनी तेज रफ्तार से बाइक नहीं चलानी चाहिए. इस तरह के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Accident Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Delhi Car Blast को लेकर हुआ इसवक्त का बहुत बड़ा खुलासा देखिए Special Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे माधुरी दीक्षित की ये धांसू सीरीज?
'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
शिक्षा
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget