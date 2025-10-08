हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, बताया क्या बात हुई?

आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, बताया क्या बात हुई?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात की. मुलाकात के बाद सपा नेता ने पत्रकारों से बात की और बताया कि मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ?

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 03:09 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर 2025, बुधवार को आजम खान से मुलाकात की. अखिलेश, लखनऊ से वाया बरेली रामपुर पहुंचे. सपा चीफ ने आजम के निजी आवास पर मुलाकात की.

मुलाकात के बाद पत्रकारों से अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य का हाल-चाल लेने पहुंचा हूं. मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था. उनका हालचाल ले रहा हूं. आजम खान साहब पुराने नेता हैं, दरख्त हैं. उन्हें न्याय मिले. पटलिटिकल परिवार आजम खान साहब पर सबसे ज्यादा केस लगे गैं. गलत केस लगे हैं. बेटा, पत्नी सब पर झूठे मुकदमे लगे हैं. 

UP में 11 सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 2.25 लाख मतदाता बनाने का फैसला

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी एक परिवार पर लगे हैं वो आजम खान साहब पर हैं.  सपा चीफ ने दावा किया कि 2027 में सरकार बनने जा रही है. पीडीए की आवाज बुलंद हो रही है.  हम आगे लगातार मिलते भी रहेंगे. 

हेलिकॉप्टर से आए अखिलेश

बता दें अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से रामपुर पहुंचे. उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा. यहां पर आजम खान ने उन्हें रिसीव किया. इसके बाद दोनों नेता उनके घर के लिए रवाना हो गए. दोनों के बीच उनके घर पर मुलाकात हुई. यहां पहले से ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे. आजम के जेल से छूटने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात है.

गौरतलब है कि एक दिन पहले आजम खान ने कहा था कि वे सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे. सपा मुखिया अखिलेश के पहुंचते ही विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा, सपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला. कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही.जिले के सपा अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता पहले से ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थे. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन मंगलवार से ही सतर्क था. जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान के आवास के आस-पास कई थानों की पुलिस तैनात की गई है.

Published at : 08 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
