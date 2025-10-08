UP में 11 सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 2.25 लाख मतदाता बनाने का फैसला

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले यूपी में विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं. पार्टी ने इन चुनावों के लिए करीब 2.25 लाख मतदाता बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा.

मंगलवार को यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय ने प्रदेश मुख्यालय में प्रयागराज, पूर्वांचल और अवध जोन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पार्टी संगठन को मजबूती का मंत्र दिया. इस बैठक में चुनाव को देखते हुए नए मतदाता जोड़ने से लेकर 'वोट चोर गद्दी छोड़' को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

2.25 लाख वोटर जोड़ने का लक्ष्य

इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हुए. इस बैठक में जिला व शहर अध्यक्षों को आगामी चुनाव को देखते हुए 2.25 लाख वोटर जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा पार्टी की ओर से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत 49 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे.

सभी जिलों में संवाद अभियान चलाएगी कांग्रेस

कांग्रेस पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ भी ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे उनकी लिस्ट दिल्ली में पार्टी हाईकमान के पास भेजी जाएगी. पार्टी की ओर से सभी जिलों में संपर्क व संवाद अभियान भी चलाया जाएगा. जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा.

यूपी में विधान परिषद के चुनाव का असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. इसलिए पार्टी नेताओं को शिक्षकों, छात्रों और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच सक्रिय संवाद के निर्देश दिए गए हैं. पार्टी नेताओं को ये विश्वास दिलाना होगा कि कांग्रेस ही शिक्षकों के अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रही हैं.

