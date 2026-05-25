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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: प्रेमानंद महाराज का नया वीडियो आया सामने, भक्तों की बढ़ी चिंता, की खास अपील

UP News: प्रेमानंद महाराज का नया वीडियो आया सामने, भक्तों की बढ़ी चिंता, की खास अपील

UP News In Hindi: प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने से लाखों भक्तों में चिंता का माहौल है. जिस वजह से उनकी पदयात्रा पिछले 9 दिनों से बंद है. इस बीच महाराज का एक नया वीडियो सामने आया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 08:26 PM (IST)
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वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण उनकी प्रसिद्ध पदयात्रा पिछले 9 दिनों से बंद है. इस खबर से उनके लाखों भक्तों में चिंता का माहौल है. महाराज के शिष्यों ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वे पिछले कई दिनों से सुबह 3 बजे होने वाली नियमित पदयात्रा पर नहीं निकल पा रहे हैं.

17 मई की रात हजारों भक्त दर्शन के लिए केली कुंज आश्रम पहुंचे थे, लेकिन महाराज पदयात्रा पर नहीं निकले. शिष्यों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज से पदयात्रा स्थगित कर दी गई है. भक्तों को बिना दर्शन के मायूस लौटना पड़ा. इस बीच महाराज का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे स्वयं भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं. 

'हम मिले न मिलें, तुम्हारे दिमाग में हम होंगे'- प्रेमानंद महाराज 

केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए 1 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में प्रेमानंद महाराज कहते हैं, 'बिल्कुल चिंता मत करो. हम मिले न मिलें, बोलें न बोलें, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं. अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी. न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा. बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे. देख लेना तुम वही करोगे, जो गुरुदेव कहेंगे. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा. खूब नाम जप करो. मंगल होगा.'

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महाराज की पदयात्रा बंद होने से भक्तों में काफी निराशा

तीन दिन पहले महाराज अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद केली कुंज आश्रम से निकलकर वराह घाट स्थित गुरु संत गोविंद शरण महाराज के आश्रम गए थे. बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज रोजाना तड़के 3 बजे आश्रम से सौभरी वन तक डेढ़ किलोमीटर पदयात्रा करते थे और इस दौरान भक्त उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेते थे. उनकी पदयात्रा बंद होने से भक्तों में काफी निराशा है. भक्तों का कहना है कि महाराज की वाणी और दर्शन उनके जीवन का अभिन्न अंग हैं. फिलहाल उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही हैं.

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Published at : 25 May 2026 08:25 PM (IST)
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Vrindavan News UP NEWS VIRAL VIDEO Premanad Maharaj
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