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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP को मिला DG, जानें कौन हैं एलवी एंटनी देव कुमार जिनको मिली जिम्मेदारी

UP को मिला DG, जानें कौन हैं एलवी एंटनी देव कुमार जिनको मिली जिम्मेदारी

UP New DG: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एल.वी, एंटनी देव कुमार को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके नाम की स्वीकृति दे दी है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 21 Mar 2026 10:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चार साल बाद पुलिस महानिदेशक के पद पर हरी झंडी दे दी है. 1994 बैच  के आईपीएस अधिकारी एल.वी, एंटनी देव कुमार को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके नाम की स्वीकृति दे दी है. प्रमोशन 1 मार्च 2026 से प्रभावी है. इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या- 247/छःपुसे-2-2026 दिनांक 20 मार्च 2026 में कहा गया है की एल.वी.एंटोनी देव कुमार को पे-मैट्रिक्स लेवल-16 (वेतनमान-2,05,400-2,24,400) पद पर पदोन्नति दी गयी है.

चार साल बाद डीजी नियुक्ति

यहां बता दने कि देव कुमार के रूप में प्रदेश को चार साल बाद डीजी मिलने जा रहा है. 2022 से कार्यवाहक व्यवस्था चली आ रही है. IPS अधिकारी एल.वी. एंटनी देव कुमार इससे पहले एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर कार्यरत थे. इसके अलावा उन्होंने सीबीसीआईडी, एसएसएफ,पर्सनल जैसे विभागों की जिमीदारियां भी संभाली हैं. मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे देव कुमाल ने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की है. और 1994 बैच के आईपीएस हैं.

राजीव कृष्ण हैं कार्यवाहक डीजी

इससे पहले 31 मई को राजीव कृष्ण यूपी के कार्यवाहक डीजी के रूप में तैनात हुए थे. उन्होंने प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद जिम्मेदारी संभाली थी. प्रदेश में पुलिस प्रमुख के पद पर कार्यवाहक तैनाती पर लगातार सवाल उठ रहे थे और सरकार भी निशाने पर रहती थी.

फिलहाल अब इस आदेश के बाद प्रदेश पुलिस में डीजी की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लग गया है. आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के साथ कई विधानसभाओं पर उपचुनाव भी है, जो नई चुनौती है. हालांकि देवकुमार की 60 वर्ष की सेवा 28 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी.

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Published at : 21 Mar 2026 09:02 AM (IST)
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