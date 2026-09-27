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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में MLC चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, पन्ना प्रमुखों को दी अहम जिम्मेदारी

UP में MLC चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, पन्ना प्रमुखों को दी अहम जिम्मेदारी

त्तर प्रदेश में अक्टूबर में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने है. इसके चलते बैठक में पन्ना प्रमुखों को मतदान के दिन मतदाताओं को पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने जैसे निर्देश दिए गए.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने है. इसे देखते हुए पार्टी ने बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय करने की कवायद शुरू कर दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी बैठक कर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिए गए है. बैठक में मतदाता संपर्क से लेकर बूथ और पोलिंग सेंटर मैनेजमेंट तक की रणनीति पर मंथन हुआ. वहीं 23 अक्टूबर को प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने है.

पन्ना प्रमुख को अहम जिम्मेदारी देने के निर्देश

बैठक में पार्टी की तरफ से पन्ना प्रमुखों को अहम जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिनके पास शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के भरे हुए फॉर्म हैं, उन्हें तत्काल जमा कराया जाए. लोगों के बीच में संपर्क अभियान को तेज करें और जनता के बीच सरकार की नीतियों को बताए. मतदाता सूची की भी समीक्षा करें. इसके साथ ही पन्ना प्रमुखों को मतदान के दिन मतदाताओं को पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है. शिक्षक-स्नातक सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए.

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पन्ना सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बल्कि मतदान तक की जिम्मेदारी संभालें

बैठक में कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र तक मतदाताओं को पहुंचने की जिम्मेदारी के साथ ही कई जानकारियों को भी साझा किया गया. बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव क्षेत्र व्यापक है और समय सीमित है. उन्होंने मतदाता सूची को चुनावी रणनीति का आधार बताते हुए हर पन्ने की समीक्षा और मतदाताओं से संपर्क की नियमित निगरानी के निर्देश दिए. पन्ना प्रमुख केवल नामित कार्यकर्ता बनकर न रहें, बल्कि अपने पन्ने के मतदाताओं से संपर्क से लेकर मतदान तक की जिम्मेदारी संभालें.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
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