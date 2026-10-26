अमेठी: दर्दनाक सड़क हादसे में उजड़ा परिवार, मां-बेटे की मौत; पिता भी घायल

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद अंतर्गत इन्हौना थाना क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं. राजाफत्तेपुर संपर्क मार्ग पर दो सड़का मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां और उसके पांच वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के अनुसार, बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय गोपी गांव निवासी विकास मौर्य रविवार रात अपनी पत्नी मालती मौर्य (32) और पांच वर्षीय बेटे विराट मौर्य के साथ बाइक से रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे. परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि घर पहुंचने से पहले रास्ते में उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना हो जाएगी. जैसे ही उनकी बाइक इन्हौना क्षेत्र के राजाफत्तेपुर संपर्क मार्ग पर दो सड़का मोड़ के पास पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए तीनों

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक घायलों की मदद करने के बजाय वाहन समेत मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी.

चिकित्सकों ने मां-बेटे को मृत घोषित किया

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में चिकित्सकों ने मालती मौर्य और उनके पांच वर्षीय बेटे विराट मौर्य को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल विकास मौर्य की हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज, तिलोई में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. एक ही हादसे में पत्नी और मासूम बेटे को खोने की घटना ने परिवार को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पांच वर्षीय मासूम की मौत से गांव में मातम

इस हादसे में मालती और पांच वर्षीय विराट की मौत से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है. जिस घर में कुछ समय पहले तक बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब चीख-पुकार और आंसुओं का माहौल है. मां-बेटे की एक साथ मौत ने हर किसी को गमगीन कर दिया है. हादसे की खबर मिलने के बाद परिचितों और रिश्तेदारों का परिवार के घर पहुंचना शुरू हो गया. इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

इन्हौना थाने के प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि देर रात हुई इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतक मां बेटे की लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद पुलिस फरार वाहन और उसके चालक के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, टक्कर मारने के बाद चालक मौके पर रुके बिना भाग निकला. पुलिस दुर्घटना के कारणों और फरार वाहन की पहचान करने के प्रयास में जुटी है. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों से सड़क पर होने वाले गंभीर हादसों और लापरवाही के खतरों को उजागर कर दिया है. फिलहाल गंभीर रूप से घायल विकास मौर्य का उपचार मेडिकल कॉलेज तिलोई में चल रहा है जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.