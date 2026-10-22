गोरखपुर BJP में बगावत! CM सिटी में सपा प्रत्याशी के विज्ञापन में छपी BJP नेता की फोटो

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् के 11 सीटों के चुनाव में दिलचस्प वाकया सामने आया है. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी के विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद् सदस्य देवेंद्र सिंह की तस्वीर और उनका फेसबुक पोस्ट छपा है.

देवेंद्र सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में संजयन को समर्थन की अपील की थी. इतना ही नहीं, 21 अक्टूबर 2026, गुरुवार को एक वीडियो के माध्यम से भी देवेंद्र ने कहा था कि मतदाता, सपा प्रत्याशी संजयन के समर्थन में वोट करें.

देवेंद्र प्रताप सिंह ने ने 19 अक्टूबर को फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि शिक्षक और प्रतियोगी नौजवान मेरे परिवार का हिस्सा है. न्याय के लिए हमारे संघर्ष को अपमानित किया गया. जिनको मन में न्याय पाने की ललक हो, जिन्हें मेरे संघर्ष में विश्वास हो ऐसे सभी शिक्षक साथियों से अन्याय व अपमान के खिलाफ 23 अक्टूबर को सशक्त जनादेश की प्रार्थना करता हूं.

देवेंद्र सिंह ने जारी किया था वीडियो

उधर, एक वीडियो में देवेंद्र ने कहा था- किसी भी सूरत में शिक्षकों को धमकाया जाना मुझे स्वीकार नहीं है. मताधिकार आपका अधिकार है और डरने की जरूरत नहीं है. मैं आपके साथ खड़ा हूं. डर के आगे जीत है. निरंकुश तंत्र पर अंकुश लगाने के लिए फिर एक बार आपसे मजबूत और सशक्त जनादेश की प्रार्थना करता हूं. चाहे आप कहीं भी हो, शिक्षकों का हित, प्रतिभाशाली नौजवानों का हित और प्रतियोगी छात्रों का हित मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिक है. अपने संघर्ष को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए आपसे 23 तारीख को मजबूत जनादेश का अनुरोध करता हूं.

देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर से हैं. बीजेपी ने गोरखपुर से शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए ध्रुव त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है तो सपा ने संजयन त्रिपाठी को टिकट दिया है. संजयन त्रिपाठी पहले बीजेपी में थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो संजयन ने सपा का दामन थाम लिया और सपा ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया.

शिक्षक चुनाव में अब तक गोरखपुर से बीजेपी के 3 नेता बाग़ी हो चुके हैं जिसमें संजयन त्रिपाठी, विश्वजीत त्रिपाठी और देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं.