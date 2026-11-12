ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार

जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के आसपास औद्योगिक क्लस्टरों के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप यहां बड़े औद्योगिक निवेश धरातल पर उतर रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 12 Nov 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक निवेश केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है. एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक क्लस्टरों के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप यहां बड़े औद्योगिक निवेश धरातल पर उतर रहे हैं. इसी क्रम में यीडा के सेक्टर-8 डी में सीएनएच द्वारा ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है.

इसके लिए प्राधिकरण ने कंपनी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है. इस परियोजना में 1,219 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि इसके माध्यम से करीब 1,200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. गुरुवार को संयंत्र निर्माण के लिए भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने
अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने

विनिर्माण से जुड़ी सहायक इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन

यह परियोजना उत्तर प्रदेश में कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर विनिर्माण क्षेत्र को नई मजबूती देने के साथ प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही विनिर्माण से जुड़ी सहायक इकाइयों, कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.

सीएनएच की यह इकाई भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है. यमुना प्राधिकरण में एयरपोर्ट की स्थापना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने मास्टर प्लान में औद्योगिक निवेश को केंद्र में रखकर अनुमोदन प्रदान किया था. इसी रणनीति के तहत एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक सेक्टर विकसित किए गए हैं, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का लाभ उठाकर देश-विदेश की कंपनियां यहां अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें.

निवेश अनुकूल नीतियों से बड़ी कंपनियों को मिला प्रोत्साहन

यमुना प्राधिकरण ने इन्वेस्ट यूपी की अनुशंसा और औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा फॉर्च्यून-500 कंपनियों से संबंधित नीतियों के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की है. इसका उद्देश्य बड़े निवेशकों को अनुकूल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना, उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास का दायरा केवल ट्रैक्टर विनिर्माण तक सीमित नहीं है.

यहां उत्तर भारत की प्रमुख एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर चिप निर्माण परियोजना स्थापित हो रही है. इसके साथ ही बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इन परियोजनाओं से उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण, निवेश और कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी.

इसके अलावा यीडा क्षेत्र में अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और डेटा सेंटर पार्क जैसे विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों को एक ही स्थान पर आवश्यक औद्योगिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है. इससे बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी निवेश और उत्पादन के अवसर मिलेंगे.

एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगा निवेश का दायरा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बन रही है. एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और अन्य परिवहन सुविधाओं की बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार उत्पादों के परिवहन और निर्यात में सहूलियत मिलेगी. आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में औद्योगिक अवस्थापना का और विस्तार होने की संभावना है.

Published at : 12 Nov 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने
अखिलेश से लेकर सोनिया तक, केसी त्यागी ने एक साथ साधे कई निशाने
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
दिल्ली NCR
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget