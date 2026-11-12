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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?

यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?

यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच PM मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ तक प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी माहौल तैयार करेंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 12 Nov 2026 05:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब रूठों को मनाने पर ध्यान देगी. पार्टी के नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी नाराज नेताओं को मनाने के लिए उनके पास जाएंगे. वहीं, दूसरी तरफ पार्टी जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी माहौल तैयार करेंगे. पार्टी ने इसके लिए चुनावी सभाओं और संपर्क अभियान का रोडमैप तैयार कर लिया है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी 15 मंडलों में जनसभाएं करेंगे. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह भी अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर संगठन और चुनावी तैयारियों को धार देंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सभाएं करेंगे. इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री तथा संगठन के पदाधिकारी जिलों में छोटी सभाओं और नुक्कड़ बैठकों के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे.

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बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने पर रहेगा जोर

बीजेपी की रणनीति के तहत पार्टी स्थानीय स्तर पर नाराज और लंबे समय से संगठन से दूर चल रहे नेताओं को फिर सक्रिय करने की योजना बनाई है. इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को मंडलवार अलग-अलग श्रेणियों में सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. संगठन में नए लोगों को शामिल करने के लिए दो अलग-अलग सूचियां तैयार की जा रही हैं. पहली सूची में ऐसे लोगों को रखा जाएगा, जो बिना किसी टिकट की अपेक्षा के बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं. दूसरी सूची में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं.

वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों से भी जुड़ने का प्रयास

इसके अलावा हर जिले में वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रबुद्ध वर्ग के प्रभावशाली लोगों की पहचान की जाएगी. विपक्षी दलों के ऐसे नेताओं पर भी नजर रहेगी, जो अपनी पार्टी में असंतुष्ट हैं. बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 12 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath UP Elections 2027
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