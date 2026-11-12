ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी

यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी

यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की है. इसके जरिए पार्टी विधानसभा स्तर पर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ चुनावी तैयारियों को गति देना चाहती है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 12 Nov 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हर सीट को मजबूत करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अलग-अलग जिलों में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है. इसमें पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक की विधानसभा सीटों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. बताया गया कि मलिहाबाद से अनुराग दीक्षित, बीकेटी से गुरुशरण सिंह लोधी, सरोजनीनगर से राकेश त्रिपाठी और मोहनलालगंज से कृष्णदत्त त्रिवेदी को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, लखनऊ महानगर की पश्चिम सीट से संजय गुप्ता, उत्तर से सरोज सिंह, पूर्व से आरबी सिंह, मध्य से राहुल मिश्र और कैंट से रामदेव पाल को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी

आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?

इन विधानसभा सीटों पर पार्टी ने की प्रभारियों की नियुक्ति

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शामली, संभल और गौतमबुद्धनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भी प्रभारियों की तैनाती की है. साथ ही अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर और महराजगंज की विधानसभा सीटों पर भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रभारियों की मिशन- 2027 की रणनीति का हिस्सा

वहीं, विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी की मिशन-2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसके जरिए पार्टी विधानसभा स्तर पर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ चुनावी तैयारियों को गति देना चाहती है. बताते चलें कि अगले साल प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है. सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है.

ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
BJP पंकज चौधरी UP NEWS UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
जेवर एयरपोर्ट के पास 1,219 करोड़ से बनेगा CNH का ट्रैक्टर प्लांट, 1,200 लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
यूपी चुनाव: रूठों को मनाने और नए चेहरों को जोड़ने की तैयारी, BJP का क्या है मेगा प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
'बुलडोजर अब UP का ब्रांड,1200 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट'- CM योगी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
दिल्ली NCR
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget