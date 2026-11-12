यूपी में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, विधानसभा स्तर पर तैनात किए प्रभारी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हर सीट को मजबूत करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अलग-अलग जिलों में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है. इसमें पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक की विधानसभा सीटों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. बताया गया कि मलिहाबाद से अनुराग दीक्षित, बीकेटी से गुरुशरण सिंह लोधी, सरोजनीनगर से राकेश त्रिपाठी और मोहनलालगंज से कृष्णदत्त त्रिवेदी को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, लखनऊ महानगर की पश्चिम सीट से संजय गुप्ता, उत्तर से सरोज सिंह, पूर्व से आरबी सिंह, मध्य से राहुल मिश्र और कैंट से रामदेव पाल को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है.

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इन विधानसभा सीटों पर पार्टी ने की प्रभारियों की नियुक्ति

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शामली, संभल और गौतमबुद्धनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भी प्रभारियों की तैनाती की है. साथ ही अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर और महराजगंज की विधानसभा सीटों पर भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रभारियों की मिशन- 2027 की रणनीति का हिस्सा

वहीं, विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी की मिशन-2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसके जरिए पार्टी विधानसभा स्तर पर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ चुनावी तैयारियों को गति देना चाहती है. बताते चलें कि अगले साल प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है. सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है.

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