उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गाजीपुर में बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है. मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बिहार में जो राजनीति का खेल चल रहा है, उसमें आरजेडी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुकी है. वे आज (9 नवंबर 2025) जनपद में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर आए थे.

उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है. बिहार का विकास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है. वोट परसेंटेज बढ़ने के मामले में बताया कि यह वहां का उत्साह देखते ही बनता है. इसलिए सभी वर्ग के लोगों ने एक जुट होकर मतदान किया है जिसके वजह से वोट परसेंटेज इस बार बढा है.

मुस्लिम ध्रुवीकरण पर मंत्री ने क्या कहा?

वहीं चुनाव में मुस्लिम ध्रुवीकरण के सवाल पर कहा कि मैं ग्राउंड पर गया हूं और मुझे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लग रही है, हमारा मुस्लिम और पसमांदा समाज जानता है की बिहार को जंगल राज की तरफ झोकने का काम राजद ने किया था. गाजीपुर से सटा हुआ ही बिहार है.

'विकास सबको पसंद है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम'

मंत्री ने कहा कि 2005 की बाद याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से वहां जंगल राज था, अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे. उत्तर प्रदेश के लोग जब बिहार में घुसते थे और सड़कों की हालत देखने के बाद बता देते थे कि बिहार की सीमा आरंभ हो गई है. अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को समृद्धि की तरफ आगे बढ़ाया है, विकास सबको पसंद है, चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसलमान.

अखिलेश यादव के एक ट्वीट 'भाजपा पुलिस वालों को अपराधी बन रही है' पर उन्होंने कहा कि कि यह बात समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक उनके शासनकाल में दंगे और हिंसा हुआ करते थे, अपराध और लूट आम बात होती थी.

सपा के शासन में होती गुंडा टैक्स वसूली

उन्होंने आगे कहा कि गाजीपुर में है वहां के व्यापारियों को व्यापार करने से कैसे रोका जाता था, किस तरह से फिरौती और गुंडा टैक्स वसूला जाता था. लोगों को अच्छी शिक्षा पहुंचने में बाधा पहुंचाई जाती थी. यह काम समाजवादी पार्टी के शासन में होता था.

'अपनी हार से घबराए सपा और तेजस्वी'

अखिलेश यादव के बयान 'नीतीश की चुनावी दूल्हा है' पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव अपनी हार से घबराए हुए हैं क्योंकि जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो वहां का माहौल और तापमान देखेंगे तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हाल समाजवादी पार्टी का है. तेजस्वी यादव को कोई पूछ नहीं रहा है. कांग्रेस की रैलियां में भीड़ नहीं हो रही है. वहां की जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है.