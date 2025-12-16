हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं लेकिन सीएम किसी को...' नीतीश कुमार पर भड़कीं इकरा हसन

Nitish Kumar Viral Video: कैराना सांसद इकरा हसन ने बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाने की कथित कोशिश पर टिप्पणी देते हुए उनके स्वस्थ होने की कामना की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश स्थित कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित तौर पर एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिशों पर प्रतिक्रिया दी है. शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए इकरा ने कहा यह धार्मिक मामला नहीं है लेकिन अगर सीएम ऐसा खुद कर रहे हैं तो समाज के अन्य स्तरों पर क्या होगा?

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने  कहा कि काफी समय से, बिहार चुनाव से पहले भी, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंताएं रही हैं. वह बुजुर्ग हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस पद पर वह हैं, उसकी अपनी गरिमा है. एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है और बहुत खतरनाक है. इसका असर भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है.

सीएम पद की अपनी गरिमा...

सपा सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जी का सभी सम्मान करते हैं. मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा है. एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है और बहुत खतरनाक है.

इससे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर इकरा ने 15 दिसंबर को लिखा था - शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है. जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है.

उधर,  शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला का बुर्का खींचने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए. प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता. यह बिल्कुल अशोभनीय व्यवहार है. इसकी जितनी निंदा करें, उतनी कम है. अगर मुख्यमंत्री को उस महिला को कुछ समझाना था, तो इसके कई तरीके हो सकते थे. इस तरह से किसी महिला का बुर्का खींचने का क्या मतलब है?राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह व्यवहार बिल्कुल गलत है. यह एक तरह का शोषण है. 

Published at : 16 Dec 2025 03:23 PM (IST)
