गाजियाबाद में बड़ा हादसा: सीमापुरी बॉर्डर पर दीवार गिरने से दो महिला मजदूरों की मौत, दो गंभीर

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद में सीमापुरी बॉर्डर पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब एक दीवार खाना खा रहे मजदूरों पर गिर पड़ी. इसमें दबकर दो महिला मजदूरों की मौत हो गयी, जब दो अन्य घायल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जबकि दो महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त सभी मजदूर दीवार से सटकर खाना खा रहे थे. दीवार कमजोर बताई जा रही थी, हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

थाना साहिबाबाद क्षेत्र के सीमापुरी बॉर्डर के पास काम के दौरान लंच टाइम में हुआ हादसा था. चारो महिलाएं पास के ही एक प्लाट में मजदूरी का काम करती थीं. खाना खाने के लिए पास के खाली प्लॉट में बैठ गए थे, जहां फैक्ट्री की पुरानी और जर्जर दीवार खड़ी थी. मजदूर अक्सर इसी स्थान पर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि दीवार की आड़ में धूप और धूल से बचाव मिल जाता था.

सोमवार को भी वही दिनचर्या थी, लेकिन तभी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. स्थानीय पार्षद के मुताबिक दीवार बेहद कमजोर थी और उस से सटाकर लगातार लोहे के पाइप डाले जा रहे थे जिससे दीवार गिर गई.

संभलने का मौका नहीं मिला

जैसे ही दीवार गिरी, खाना खा रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भारी मलबे के नीचे दबने से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों घायल महिलाओं को गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालात गंभीर हिमर पर दिल्ली रेफर किया गया.

पुलिस-प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

ACP साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि दुर्घटना में दो महिला मजदूरों की मौत हो गयी है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी.

इस हादसे ने महानगर में हो रहे निर्माणों में क्वालिटी को लेकर प्राधिकरण की पोल खोल दी है. लापरवाही के चलते दो महिला मजदूरों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.