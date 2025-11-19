हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में बड़ा हादसा: सीमापुरी बॉर्डर पर दीवार गिरने से दो महिला मजदूरों की मौत, दो गंभीर

गाजियाबाद में बड़ा हादसा: सीमापुरी बॉर्डर पर दीवार गिरने से दो महिला मजदूरों की मौत, दो गंभीर

Ghaziabad Wall Collapse: सीमापुरी बॉर्डर के पास काम के दौरान लंच टाइम में हुआ हादसा था. चारो महिलाएं पास के ही एक प्लाट में मजदूरी का काम करती थीं. खाना खाने के लिए पास के खाली प्लॉट में बैठ गए थे.

By : विपिन तोमर | Updated at : 19 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद में सीमापुरी बॉर्डर पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब एक दीवार खाना खा रहे मजदूरों पर गिर पड़ी. इसमें दबकर दो महिला मजदूरों की मौत हो गयी, जब दो अन्य घायल हैं.  हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जबकि दो महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त सभी मजदूर दीवार से सटकर खाना खा रहे थे. दीवार कमजोर बताई जा रही थी, हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

थाना साहिबाबाद क्षेत्र के सीमापुरी बॉर्डर के पास काम के दौरान लंच टाइम में हुआ हादसा था. चारो महिलाएं पास के ही एक प्लाट में मजदूरी का काम करती थीं. खाना खाने के लिए पास के खाली प्लॉट में बैठ गए थे, जहां फैक्ट्री की पुरानी और जर्जर दीवार खड़ी थी. मजदूर अक्सर इसी स्थान पर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि दीवार की आड़ में धूप और धूल से बचाव मिल जाता था.

सोमवार को भी वही दिनचर्या थी, लेकिन तभी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. स्थानीय पार्षद के मुताबिक दीवार बेहद कमजोर थी और उस से सटाकर लगातार लोहे के पाइप डाले जा रहे थे जिससे दीवार गिर गई.

संभलने का मौका नहीं मिला

जैसे ही दीवार गिरी, खाना खा रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भारी मलबे के नीचे दबने से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों घायल महिलाओं को गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालात गंभीर हिमर पर दिल्ली रेफर किया गया.

पुलिस-प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

ACP साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि दुर्घटना में दो महिला मजदूरों की मौत हो गयी है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी.

इस हादसे ने महानगर में हो रहे निर्माणों में क्वालिटी को लेकर प्राधिकरण की पोल खोल दी है. लापरवाही के चलते दो महिला मजदूरों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Accident News Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget