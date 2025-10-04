'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही 'पीडीए पाठशाला' पर निशाना साधा है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' को 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' बताया और कहा कि इसमें 'ए' से अखिलेश 'डी' फॉर डिंपल है. सपा ने सिर्फ पिछड़ों के नाम पर सिर्फ उनका शोषण किया है.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किस पीडीए के बात करते हैं. उनके लिए तो 'पीडीए' का मतलब होता है 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी'. सपा ने पीडीए की पाठशाला चलाई. अ से अखिलेश, डी से डिंपल और पी से परिवार पढ़ा रहे हैं.

राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

सपा की पाठशाला में यहीं तो पढ़ाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि फिर राजभर कहां जाएगा, कहां जाएंगे प्रजापति, पाल या चौहान कहां जाएंगे और पिछड़ी जातियां कहां जाएंगी. राजभर ने कहा कि 'खाली लेकर नाम नसीबों का.. चूसा खून अति पिछड़ों का...' अब ये नहीं चलेगा.

दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्जर किए जाने के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी उन जगहों पर पीडीए पाठशाला चला रही हैं जहां स्कूल बंद किए गए हैं. जिसे लेकर सपा और बीजेपी के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 अगस्त को भी पीडीए पाठशाला को लेकर योगी सरकार पर हमला किया था.

अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला पर क्या कहा?

अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला में बच्चों को तब-तक पढ़ाते रहेंगे जब तक सरकार खुद इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों को नियुक्त नहीं करती हैं. पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी पीडीए पाठशाला को रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेती है जब सपा के कार्यकर्ता खड़े होते हैं.

अखिलेश यादव ने सीएम योगी को कहा कि उन्होंने ख़ुद उन स्कूलों का दौरा करना चाहिए जहां छतें गिर रही हैं और बच्चे घायल हो रहे हैं. इससे साफ होता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है. सरकार ने ख़ुद स्वीकार किया है कि कई स्कूलों को बंद और कई का मर्जर किया गया है.

