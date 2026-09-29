'पैसा कमाकर लोग...', पूर्व IAS दिव्या मित्तल के फैसले पर बोले OP राजभर

आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद पूर्व अधिकारी दिव्या मित्तल अब राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है. दिव्या मित्तल के इस फैसले पर यूपी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुखिया ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आजकल जो भी पैसा कमा लेता है वो सीधे राजनीति में आता चाहता है.

योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के राजनीति में आने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "ये निश्चित है कि आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि जिसके पास पैसा हो जा रहा है, वह पैसा कमाकर सीधे राजनीति करना चाहता है."

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राजनीति में आएंगी दिव्या मित्तल

दरअसल 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को पारिवारिक वजहें बताते हुए प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था. इसके बाद से ही उनके अगले क़दम को लेकर कई तरह के क़यास लगाए जा रहे थे. लेकिन, अब दिव्या मित्तल ने तमाम अटकलों को विराम दे दिया है.

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यूपी से होगी सियासी पारी की शुरुआत

पूर्व अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने अगले क़दम की जानकारी दी और बताया कि वो अब राजनीति में प्रवेश करेंगी. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी. बल्कि आम लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा राजनीतिक मंच बनाएंगी जो जनता के सवालों और उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएगा.

दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी सियासी पारी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगी. क्योंकि यहां के लोगों ने उन्हें अपना परिवार माना और बेटी की तरह अपनाया है. दिव्या मित्तल ने कहा कि वो राजनीति में किसी पद पर पहुंचने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज बनेंगी जो सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाती है.