राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, जानें क्या कह दिया?

एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से एसटी स्लैब में हुए बदलाव की जानकारी दी.

पत्रकारों से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट, "झूठी निकली हर बतिया, हुआ बीजा लखपतिया" के संबंध में सवाल पूछने पर उनका कहना था कि आज सारा देश देश की कूटनीति को देख रहा है. ना मुझे और ना ही पूरे देश को अखिलेश यादव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है; उनका मार्गदर्शन तो खुद हमारी सरकार कर रही है.

मोदी जी ने दिखा दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं - दिनेश प्रताप सिंह

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, देश को कितना सम्मान मिलता है. जब हमारे पर संकट आया तो आप देख सकते हैं कि कितने देश हमारे साथ खड़े नजर आए.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संकट पर कितनी आसानी से एक सप्ताह में दुनिया के देशों को इकट्ठा करके मोदी जी ने दिखा दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ना हम किसी को आंख दिखाएंगे और ना किसी के सामने आंख झुकाएंगे. यही कारण है कि आज हर भारतवासी गर्व महसूस करता है.

राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि इसलिए हमें अखिलेश यादव की नसीहत और सुझाव की आवश्यकता नहीं है. जिन्होंने अखिलेश यादव को जन्म दिया, जब वो उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे.

रायबरेली के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच हुई बहस को लेकर हुए सवाल पर प्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक अयोग्य एवं संस्कार विहीन व्यक्ति हैं. राहुल दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं.

राहुल गांधी की हैसियत एक छोटे बच्चे के समान है - दिनेश प्रताप सिंह

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं. संस्कार विहीन राहुल गांधी की हैसियत एक छोटे बच्चे के समान है, इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री व जनपद के प्रभारी केंद्र सरकार से किए गए GST सुधार जनता के लिए ऐतिहासिक राहत साबित होंगे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट जेन GST सुधारों के लिए 3 सितंबर 2025 को 56वीं GST काउंसिल की बैठक में GST सुधारों के निर्णय लिए गए. यह 2017 में GST लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है.

GST सुधार से सभी क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा लाभ

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पहले चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% लागू थे, लेकिन अब सिर्फ दो स्लैब, 5% और 18%, रखा गया है. 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी गई हैं. कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स यथावत रहेगा. रसोई से लेकर कृषि, मकान निर्माण से लेकर बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उद्योग और व्यापार हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा.

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे, सदर विधायक मनीष जायसवाल, कुशीनगर विधायक पी. एन. पाठक, हाटा विधायक मोहन वर्मा, तमकुहीराज विधायक डॉ. असीम राय, खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल उपस्थित रहे.

सभी वरिष्ठ नेता और अधिकारी सभा में उपस्थित

साथ ही, पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद मिश्र, लल्लन मिश्र, जयप्रकाश शाही, जगदम्बा सिंह, तमकुहीराज ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ कुमार राय, कुमार आनंद आदि उपस्थित रहे.